Ana María Figueroa: “Hay falta de comunicación suficiente sobre el estado de la investigación por el atentado a la vicepresidenta”

Ana María Figueroa: No voy a hablar concretamente del caso porque uno no sabe si le va a terminar tocando. Pero lo que puedo decir es que a ninguno de nosotros jueces nos obligan a ser jueces. Es algo que elegimos. Y cuando elegimos esta función tan importante en un Estado constitucional de Derecho debemos saber que hay reuniones a las que no podemos asistir, lugares a donde ya no podemos concurrir, comportamientos que ya no podemos tener. Porque el desempeño de la magistratura es de tal responsabilidad y tenemos que ser lo más independientes posible que por eso exige ese tipo de conducta. Por eso, obviamente, no respetarlas, tener opiniones impropias, no se compagina con el trabajo de un magistrado conforme a derecho.

P.: ¿Qué rol debe tener hoy la Justicia en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta?

A.M.F.: Debe asumir el rol con la mayor seriedad, premura e inmediatez. La figura de la vicepresidenta de la Nación como ser humano es igual como persona a cualquiera de nosotros. Pero además representa un poder político del Estado. Entonces, una tentativa de homicidio de un presidente o vicepresidente de un país es un hecho de suma gravedad institucional. Por esa razón se debe investigar con la mayor eficiencia, rapidez y profesionalismo. De manera tal que los hechos no queden… que pase el tiempo y nadie tenga idea de lo que está sucediendo. Me parece que se le debe dar la importancia que tiene un hecho de tanta gravedad como el que hemos pasado hace pocos meses. Me preocupa la intolerancia de la sociedad que muchas veces termina de estas maneras tan violentas. Llegando al extremo, como hemos observado los ciudadanos argentinos, del intento de homicidio de la vicepresidenta.

P.: ¿Y cree que se le está dando ese peso necesario a la investigación?

A.M.F.: Públicamente no conocemos que así sea. Hay mucho hermetismo. Me da la sensación de que hay falta de comunicación suficiente para saber en qué estado se está llevando el proceso.

P.: ¿Qué lectura hace del proceso de juicio político contra los ministros de la Corte?

A.M.F.: Es una institución constitucional de control. Lo ideal sería que se tenga la mesura suficiente. Porque a mi me preocupa seriamente que, en un futuro, cuando se analice la historia de nuestras décadas, van a decir ‘eran todos delincuentes’, los legisladores, los jueces, los ejecutivos.

P.: ¿Lo ve como una presión del Poder Ejecutivo a la Corte?

A.M.F.: Cada uno juegan sus tiempos. Creen que ninguno de los poderes se afecta entre sí. Y a mi me preocupa la afectación como sociedad de esta construcción de una historia tan violenta o de tanta ilicitud.

P.: Hablando de presiones… Usted fue una de las pocas magistradas que denunció públicamente y luego en sede judicial presiones por parte del entonces gobierno de Mauricio Macri. ¿Teme que, si hay un cambio de signo político en las próximas elecciones esas presiones vuelvan?

A.M.F.: Con la experiencia que ya tenemos creo que estamos mejor parados acerca de cómo debemos actuar si volvieran las presiones. Espero que no vuelva a pasar. Porque algunos comportamientos, ha quedado demostrado, son contraproducentes para el propio que los produce. Espero que realmente se respete la división de poderes y las atribuciones constitucionales que tenemos cada uno de los poderes. Que pueda haber una convivencia con disenso, pero en armonía. A eso aspiramos la mayoría de los argentinos.

Entre sus preocupaciones, Figueroa mencionó el ya clásico déficit en la cobertura de vacantes en juzgados de todo el territorio. Detalló que encabezó una reunión con los 49 despachos federales de todo el país y que relevó entre un 25% y un 30% de vacancias. La magistrada advirtió que hay juzgados “muy desmembrados” donde no hay ningún titular, lo que genera aún más atraso en el servicio de Justicia.

Por eso, Figueroa hizo un reclamo de mayor celeridad al Consejo de la Magistratura, al Senado y al Poder Ejecutivo para la designación de los cargos. “Es un tema muy serio. Obstaculiza el acceso a la Justicia. Si el Consejo de la Magistratura se pone a trabajar esto se podría acelerar”, dijo.

P.: ¿Y no cree que la judicialización por las designaciones en el Consejo complicó aún más el escenario?

A.M.F.: Hay falta de integración completa en los distintos estamentos. Eso también es un obstáculo. Yo espero que el presidente de la Corte, que a la vez es el presidente del Consejo vea la gravedad de la situación si el Consejo sigue paralizado. Esto dificulta realmente el proceso de designación de jueces.

P.: ¿En qué estado está la aplicación de la Ley Micaela en el Poder Judicial?

A.M.F.: Desde que nosotros creamos en la Casación Federal la Comisión de Género y Justicia hemos venido haciendo cuatro capacitaciones por año. Se ha hecho una capacitación importante de cientos de funcionarios, empleados y jueces. Falta todavía, pero se está trabajando mucho”.

P.: ¿Y cómo ve el avance de la perspectiva de género en el servicio de Justicia?

A.M.F.: La Justicia de todo el país debe profundizar la idea de que la Justicia debe tener una carga mucho más feminista. Con resoluciones y paradigmas de derecho de género, a favor de la paridad de las mujeres. El feminismo es un movimiento internacional pacifista y debe ser valorado. La Justicia debe tomar más seriamente la construcción de los derechos de género y aplicarlo a sus sentencias.

P.: ¿Y respecto de la violencia de género hacia adentro del Poder Judicial?

A.M.F.: Este año creamos una Oficina sobre violencia laboral y de género. Queremos hacer un lugar seguro para quienes son víctimas, sin tener persecución o sobrevictimización de los hechos”.