Coronavirus: OMS anuncia reanudación de ensayos clínicos con hidroxicloroquina

El anuncio se dio luego de que la revista The Lancet pusiera en tela de juicio el estudio que había publicado el pasado 22 de mayo, en el que se postulaba que este medicamento antipalúdico podía tener graves efectos sobre los pacientes con Covid-19.

De hecho, el paper fue el que había llevado a la OMS a suspender de manera temporal el uso de la hidroxicloroquina, que estaba contemplada dentro del ensayo mundial Solidarity, del cual también participa Argentina.

Ahora, este miércoles The Lancet alertó a los lectores que se “plantearon importantes preguntas científicas” sobre el estudio liderado por el doctor Mandeep Mehra, director ejecutivo del Brigham and Women’s Hospital Center for Advanced Heart Disease.

“Estamos emitiendo una expresión de preocupación para alertar a los lectores sobre el hecho de que preguntas científicas serias han sido traído a nuestra atención. Actualizaremos este aviso tan pronto como tengamos más información”, indicó un comunicado de la publicación.

Este trabajo, publicado por científicos estadounidenses y suizos, se basó en los datos de 96.000 pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales a nivel mundial y comparó la evolución de quienes recibieron el medicamento versus quienes no lo recibieron. Sus conclusiones habían arrojado que la hidroxicloroquina no era eficiente y que incluso resultaba peligrosa para pacientes infectados, ya que aumentaba el riesgo de muerte hasta en un 45%.

Tras su lanzamiento, unos 120 investigadores y médicos criticaron el paper en una carta abierta a la revista, señalando 10 fallas importantes de la metodología empleada en este trabajo basado en información recopilada por Surgisphere, una empresa estadounidense de análisis de datos.