Mundial 2026: un estudio reveló que los argentinos son los hinchas más pasionales de América Latina

Una encuesta realizada en seis países mostró que Argentina lidera el interés por su selección y que el orgullo nacional sigue siendo el principal motor durante la Copa del Mundo.

Un estudio reveló que los argentinos son los más pasionales de América Latina para el Mundial.

Los argentinos fueron elegidos como los hinchas más pasionales de América Latina en un estudio en seis países de la región. Además, el relevamiento indicó que Argentina es el país con mayor interés por los partidos de su selección y donde el Mundial 2026 despierta un mayor sentimiento de orgullo nacional.

La investigación, realizada por Netquest sobre más de 2.400 casos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México , reveló que el 55% de los latinoamericanos tiene un interés "alto" o "muy alto" por el Mundial 2026. En ese escenario, Argentina y Perú aparecen como los países con mayor entusiasmo por la competencia.

Argentina lidera el interés por los partidos de su selección en el Mundial 2026.

En el caso argentino, el 70% aseguró tener un alto interés por los encuentros de la Selección, por encima de Colombia, Brasil y México.

Además, el 89% de los argentinos afirmó que lo más importante del Mundial es el orgullo por el país , mientras que el 77% destacó la unión nacional . Mucho más atrás quedaron otras razones, como socializar con personas menos cercanas, opción elegida apenas por el 7% de los consultados.

"El Mundial es un motivo de orgullo hacia afuera que se vive primero con los vínculos más cercanos. No es nacionalismo clásico, sino algo mucho más cercano e identitario", explicó Melanie Cormick Bameule, Client Manager de Netquest Argentina.

Televisión abierta, snacks y poca inteligencia artificial

El estudio también analizó los hábitos de consumo durante los partidos. Argentina fue el país donde más se siguió el Mundial por televisión abierta, con un 78%, frente a un promedio regional del 63%. Además, ocho de cada diez argentinos aseguraron consumir snacks durante los encuentros, uno de cada cuatro dijo pedir delivery y cuatro de cada diez reconocieron tomar bebidas alcohólicas mientras veían los partidos.

hinchas argentinos hinchada argentina El 89% de los argentinos destaca el orgullo por el país como motivo principal del Mundial. X: @Argentina

En cuanto al uso de tecnología, el informe mostró que Argentina fue el país que menos intención manifestó de utilizar inteligencia artificial durante el Mundial. Apenas el 39% dijo que recurrirá a estas herramientas, muy por debajo de México y Perú. Entre quienes sí la utilizarán, las consultas sobre estadísticas futboleras serán el uso más frecuente entre los argentinos.

Por último, la encuesta reflejó cómo es vista la pasión futbolera argentina en la región: casi cuatro de cada diez latinoamericanos señalaron que Argentina es la hinchada que vive con mayor intensidad la Copa del Mundo, seguida por Brasil, con el 32% de las menciones.