Importaciones: analizan “esquema de prioridades” para casos críticos

Tras reunirse con cámaras empresarias, la Secretaría estableció una modalidad para “optimizar” la comunicación entre el Gobierno y las empresas, donde las cámaras actúan como “puente” entre ambas partes, según explicaron fuentes oficiales. En los últimos días, fueron llegando a las cámaras empresarias planillas para completar los pedidos más urgentes. Un empresario pyme contó que a la Secretaría llegaban 5000 correos electrónicos por día con pedidos.

Serán las mismas cámaras las que harán el proceso de “verificación y validación” para ver si los casos son “razonables”, y luego elevarlos a Comercio para pedir la aprobación “urgente”, según comentaron desde una entidad. Es el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Empresaria (Cgera), la Asociación de Empresarios Nacionales (Enac), la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). Además, fuentes de la Secretaría de Comercio contaron que el objetivo es avanzar en “mecanismos que permitan ordenar las prioridades en materia de insumos”, aunque todavía ese esquema no está definido, aclaran. Fuentes de las cámaras empresarias aseguraron que la expectativa es que se resuelvan primero los casos urgentes, esto es, “simis A” en donde no se hubieran girado fondos, y bajo el criterio de que sean insumos para la producción que no se fabriquen en el país, y con las pymes como prioridad, debido a que no acceden a financiación a 180 días como empresas grandes. Esperan que se les dé prioridad a las compañías con importaciones por menos de u$s2 millones por año.

La “urgencia”, aseguran desde el sector privado, es la mercadería que se entregó y no se pagó, o la que se encuentra “esperando” en Aduana, debido a las futuras acciones judiciales de proveedores del exterior. Si bien desde todas las cámaras aseguran que la predisposición del Gobierno es “buena”, hay poco optimismo.

Hay incertidumbre sobre el futuro económico: en una de las entidades pymes invitaron al economista Martín Redrado a que exponga ante industriales su panorama sobre la economía y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Las restricciones a las importaciones ante la falta de dólares en el Banco Central comenzaron a repercutir en las empresas y en la actividad.

Según el último informe de la UIA, el 54% de las empresas redujo sus stocks en agosto, 74% de empresas encontraron dificultades para abastecerse de insumos y un 70% para pagar importaciones. Además, el 32% frenó parte de sus operaciones, mientras que otro 46% considera probable tener que hacerlo en el futuro cercano. Además, la UIA se quejó por nuevas problemáticas: hay más de 6 mil contenedores “atascados” en la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires, donde se dejó de entregar turnos para el retiro de los mismos, difundieron en un comunicado. Este tema motivó una reunión de urgencia entre el titular de Aduana, Guillermo Michel, y entidades de comercio exterior.