La PNC de ANSES que ya se puede tramitar y supera los $240.000 en junio 2026

Estos son los requisitos que solicita el organismo para poder presentar la documentación y acceder al beneficio en el próximo período.

El medio aguinaldo se calcula sobre el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) para junio de 2026 . El organismo aplicará un aumento del 2,58% sobre los haberes , en línea con la actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

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El esquema de pagos del próximo mes incluirá además el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. La combinación entre haber mensual, refuerzo y SAC elevará los ingresos de los beneficiarios durante junio.

Las Pensiones No Contributivas forman parte de las prestaciones destinadas a sectores vulnerables y personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El sistema contempla distintas categorías, según la situación de cada titular.

La Pensión No Contributiva por invalidez está destinada a personas en situación de vulnerabilidad social, que no cuentan con los aportes requeridos para jubilarse dentro del sistema previsional argentino. El esquema de Pensiones No Contributivas también incluye otras categorías contempladas por ley .

Entre las principales prestaciones administradas por ANSES aparecen:

pensión no contributiva por invalidez

pensión no contributiva por vejez

pensión para madres de 7 hijos

pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y C

Las pensiones por invalidez constituyen una de las prestaciones más numerosas dentro del sistema administrado por ANSES. Datos oficiales indican que alrededor de un millón y medio de personas cobran actualmente alguna PNC en la Argentina. La legislación previsional establece que algunas categorías de PNC equivalen al 70% de una jubilación mínima. Esa disposición alcanza a personas con discapacidad, beneficiarios por invalidez y titulares de pensiones por vejez.

La excepción dentro del esquema corresponde a la pensión para madres de siete hijos. Esa prestación mantiene el mismo monto que una jubilación mínima.

Entre los requisitos principales para acceder a la PNC por invalidez aparecen los siguientes:

ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con al menos 10 años de residencia legal continuada

tener menos de 65 años

no cobrar jubilaciones, pensiones ni retiros

no trabajar en relación de dependencia, salvo excepciones contempladas como Monotributo Social

En los casos de menores de edad, ANSES también evalúa la situación económica del grupo familiar integrado por madre, padre o tutor.

anses

Cómo se tramita

ANSES permite iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por invalidez de manera gratuita mediante la plataforma Mi ANSES o de forma presencial con turno previo. El procedimiento requiere la presentación de documentación médica actualizada junto con el Certificado Médico Oficial (CMO). Los hospitales públicos y centros de salud habilitados realizan la evaluación correspondiente para emitir ese certificado digital.

Los pasos para iniciar la gestión son los siguientes:

solicitar el Certificado Médico Oficial en hospitales públicos o centros de salud

presentar estudios e informes médicos actualizados

ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o pedir turno presencial

seleccionar la opción “Solicitud de prestaciones” y luego “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”

verificar los datos personales cargados en el sistema

presentar DNI y firmar la Declaración Jurada patrimonial, familiar y social

Las personas que prefieran la atención presencial pueden solicitar turno desde el sitio oficial de ANSES o mediante la línea telefónica 130. El organismo previsional también mantiene habilitados sus canales de consulta para verificar fechas de pago, estado de expedientes y acreditaciones mensuales.

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Monto de la PNC por invalidez de ANSES en junio 2026

ANSES confirmó que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber actualizado de $282.322,60 durante junio de 2026. A ese monto se le sumará el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Por ende los valores confirmados para las PNC por invalidez y vejez quedaron establecidos de la siguiente manera:

haber actualizado: $282.322,60

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $141.161,30

total a cobrar en junio: $493.483,90

ANSES también difundió los montos actualizados para otras prestaciones previsionales administradas por el organismo.

Los valores de la PUAM durante junio serán los siguientes:

haber actualizado: $322.654,39

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo: $161.327,20

total: $553.981,59

Las jubilaciones mínimas cobrarán durante junio: