Holcim inauguró en Córdoba su primera planta de aditivos con una inversión superior a los u$s1,2 millones

Está ubicada en el Parque Industrial Mi Granja y tiene una capacidad instalada de más de 7 millones de litros anuales. Su objetivo es desarrollar soluciones orientadas al desempeño de los materiales y los procesos constructivos.

Holcim Argentina inauguró este miércoles en Córdoba su primera planta de aditivos , con una inversión estratégica de más de u$s1,2 millones y una capacidad instalada superior a los 7 millones de litros anuales, constituyendo un hito clave en la estrategia NextGen Growth 2030 de la compañía. "Esta inversión reafirma el compromiso que tiene el grupo con Argentina, en el marco de nuestra estrategia de crecimiento", afirmó su CEO, Pablo Bittar .

En el evento también se realizó el lanzamiento oficial de ADI , una nueva unidad de negocio especializada. Mediante ella, Holcim se consolida como el primer actor del mercado argentino en ofrecer una solución integral que combina cemento, hormigón, premoldeados, agregados y aditivos , fortaleciendo el ecosistema de soluciones de la compañía y potenciando la productividad y eficiencia en cada obra, en sinergia con la red de clientes +Aliados.

La nueva planta está ubicada en el Parque Industrial Mi Granja, del departamento cordobés de Colon, e incorpora tecnología de última generación para automatizar los procesos de dosificación, mezclado y reacción química, garantizando calidad, consistencia y eficiencia en cada producción.

Su objetivo es el desarrollo de soluciones orientadas a optimizar el desempeño de los materiales y los procesos constructivos, entre las que se destacan ADI Prime Cem, ADI Prime Air, ADI Edge y ADI Smart Fast, diseñadas para responder a las necesidades de los segmentos de cemento, hormigón elaborado y prefabricados.

La ceremonia fue presidida por el CEO de Holcim Argentina, Pablo Bittar. En diálogo con Ámbito , afirmó : "Para Holcim, en términos de relevancia dentro de Latinoamérica, Argentina es el segundo país de la región. Obviamente, con la caída del nivel de producción que tuvo el país, o la caída del nivel de despacho de cemento durante 2024, la recuperación no ha venido a la velocidad que todos esperábamos".

Actualmente, los despachos promedio de cemento de la compañía están en torno a las 3 millones de toneladas por año, casi el 30% del mercado total, que redondea un aproximado de 10 millones de toneladas anuales. La firma cuenta con tres plantas de cemento y una molienda de cemento en el país. En términos comparativos con otros países, solo México está por encima de ese tamaño.

La nueva planta producirá aditivos con dos destinos: una parte se usará para el proceso de producción de cemento y otra parte para la producción del hormigón elaborado. "La intención es que participen clientes que forman parte de una red que se llama +Aliados. Es una red de hormigoneras que trabajan con nosotros comprándonos cemento, en muchos casos también piedra, y ahora queremos ofrecerles además el aditivo", comentó Bittar.

La nueva planta de aditivos de Holcim está ubicada en el Parque Industrial Mi Granja, de Córdoba.

Protagonista

Más allá de que actualmente el nivel de obra pública es inferior a años anteriores y la construcción es uno de los sectores más golpeados, Holcim Argentina confía que habrá una reactivación, ya sea desde el sector público o del privado, y busca ser protagonista central.

Su CEO opinó: "La discusión hacia adelante no será si se hace infraestructura, sino quién la hace. La infraestructura existente se desgasta y va a requerir mantenimiento y ampliación. Además, el crecimiento de sectores como energía, minería y agro requerirán nueva infraestructura". Y completó: "El qué hacer no está en discusión; la discusión probablemente sea quién la financia y quién la ejecuta".

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos cayeron un 0,8% en junio contra mayo, mientras que la baja es del 1,4% en la comparación intearnual. El acumulado del año exhibe un retroceso del 3%.

Además de Bittar, participaron del corte de cinta distintos referentes de los sectores público y privado. Entre ellos, estuvieron el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; la intendenta de la localidad de Mi Belén, Claudia Acosta; la presidenta de la Fundación Mediterránea y del Grupo Astori, Pía Astori; y el gerente de Negocios para las marcas Quimexur y Textor, Santiago Basualdo.

Al hacer uso de la palabra, Pretto envió saludos del alcalde de la capital provincial, Daniel Passerini, y destacó que hacer una inversión en esta época "es muy bienvenido", al tiempo que ponderó "la garra que tiene el gen cordobés" para emprender siempre". "Cuando hay crisis, la construcción es lo primero que se para, pero también lo que primero que se reactiva después", señaló.

Actualmente, el grupo posee cuatro establecimientos de cemento ubicadas en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, además de plantas fijas y móviles de hormigón elaborado en Buenos Aires tras la adquisición de Horcrisa. A su vez, la compañía opera con Geocycle, líder global en soluciones circulares para la gestión de residuos, y con más de 600 puntos de venta Disensa, la red de corralones más grande del país.

La puesta en marcha de la planta de aditivos es parte de su estrategia de negocios NextGen Growth 2030 y representa un nuevo paso en la evolución de la compañía hacia un ecosistema de soluciones para la construcción. Esta capacidad de producción anual representaría un volumen que podría optimizar el cemento necesario para la construcción de hasta 500.000 viviendas, consolidando el impacto positivo de esta inversión en la eficiencia constructiva.