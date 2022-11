Industria se frenó en septiembre, pero acumula alza del 6% en el año

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, la actividad industrial acumuló un alza del 6% y la construcción un 6,3%.

Durante septiembre, 13 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general se registraron incrementos del 2,9% en “Alimentos y bebidas”; 14% en “Vehículos automotores y autopartes”; 7,7% en “Industrias metálicas básicas”; 9,6% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 8,1% en “Minerales no metálicos” y 2,4% en “Sustancias y productos químicos”.

A estos se les sumaron mejoras del 4,8% en “Maquinaria y equipo”; 5,4% en “Productos de metal”; 2,7% en “Madera, papel, edición e impresión”; 6,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”; 3,1% en “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”; 3,8% en “Textiles” y 7,1% en “Otro equipo de transporte”.

En el caso de la construcción, de acuerdo al INDEC, los datos del consumo aparente de los insumos en septiembre arrojaron, con relación a igual mes del año anterior, subas del 21,2% en hormigón elaborado; 18,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 14,1% en placas de yeso; 12,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,2% en cemento portland; 8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 5,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,2% en cales; 1,7% en artículos sanitarios de cerámica; y una variación positiva cercana a cero en yeso.

Expectativas

El INDEC también realizó una encuesta cualitativa en el sector fabril sobre las perspectivas para los próximos meses.

Preguntados los empresarios sobre cómo esperan que evolucione la demanda interna hasta diciembre inclusive, el 31,8% prevé una suba contra un 24,2% que espera una disminución, mientras que el 44% restante no anticipa mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, el 22,2% espera un aumento hasta diciembre inclusive, 21% anticipó una disminución y el restante 56,8% no vislumbra mayores cambios hasta fin de año. En cuanto al caso de la construcción, el 66,1% de las compañías que se dedican a la obra privada estiman que no habrá mayores variantes en la actividad contra un 19,6% que anticipa una suba, y 14,3% un retroceso. Entre los que realizan obra pública, el 57,3% de los encuestados no prevé mayores cambios y resulta mínima la diferencia entre los que creen que aumentará, un 22,7%, y los que retrocederá, el 20%.