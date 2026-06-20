La película de acción que arrasa en Netflix y ya figura entre los mayores éxitos de su catálogo

Con millones de reproducciones en pocas semanas, este thriller se instaló entre las producciones internacionales más vistas de la plataforma.

Netflix volvió a encontrar un éxito global . Una producción europea de acción logró destacarse por encima de cientos de lanzamientos recientes y alcanzó cifras que la ubicaron entre los estrenos más exitosos de la historia de la plataforma.

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Se trata de Extraterritorial , un thriller alemán dirigido por Christian Zübert y protagonizado por Jeanne Goursaud que, apenas tres meses después de su llegada al catálogo, acumuló 91,7 millones de visualizaciones y más de 166 millones de horas reproducidas en todo el mundo. Gracias a esos números, la película se convirtió en la cuarta producción de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.

A diferencia de otras superproducciones que contaban con campañas globales multimillonarias, Extraterritorial llegó al servicio de streaming con un perfil relativamente bajo y terminó transformándose en uno de los títulos más vistos del año.

De qué trata Extraterritorial

La historia sigue a Sara Wulf, una exsoldado de las fuerzas especiales que viaja junto a su hijo al consulado de Estados Unidos en Fráncfort. Lo que comienza como una visita normal se transforma en una pesadilla cuando el niño desaparece misteriosamente adentro del edificio.

Sara queda atrapada en una trama llena de sospechas, secretos y obstáculos burocráticos mientras intenta descubrir qué pasó con su hijo.

El éxito de Extraterritorial confirma una tendencia que Netflix viene observando desde hace varios años: los thrillers de acción tienen una enorme capacidad para conectar con audiencias globales independientemente de su país de origen.

La plataforma ya había experimentado situaciones similares con producciones provenientes de España, Corea del Sur, Alemania y otros mercados internacionales. Sin embargo, pocas alcanzaron cifras tan elevadas en un período tan corto.

Netflix favoreció su difusión mediante recomendaciones automáticas y una fuerte presencia en los rankings globales, lo que impulsó la multiplicación en la cantidad de reproducciones.

extraterritorial 1

Reparto de Extraterritorial

Jeanne Goursaud

Dougray Scott

Lera Abova

Kayode Akinyemi

Annabelle Mandeng

Rickson Guy da Silva

Rada Rae

Nina Liu

Michael Rogers

Jeremy Schuetze

Lara Babalola

Samia Hofmann

Kris Saddler

Ivan Forlani

Tráiler de Extraterritorial

Embed - Extraterritorial | Tráiler en Español (Película Netflix) #Extraterritorial #trailerespañol

Una producción exitosa

Al alcanzar 91,7 millones de visualizaciones en apenas 91 días, Extraterritorial ingresó oficialmente en el grupo de las producciones más exitosas que Netflix lanzó fuera del idioma inglés.

La cifra la ubica en el cuarto puesto histórico dentro de esa categoría, una posición reservada para títulos que lograron trascender ampliamente los mercados donde fueron producidos.

El resultado también refuerza la apuesta de Netflix por la producción internacional. Durante los últimos años, la empresa incrementó sus inversiones en Europa, Asia y América Latina con el objetivo de encontrar historias capaces de convertirse en fenómenos globales.