Beneficios ANSES: el organismo ofrece descuentos especiales a este grupo en septiembre 2025

Se trata de un programa que tiene como objetivo proveer de descuentos y reintegros a jubilados y pensionados.

El programa de Beneficios ANSES ayuda a los adultos mayores a no perder su poder de compra frente a la suba de precios.

Los jubilados y pensionados que forman parte del sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no solo reciben el pago mensual de sus haberes, sino que también tienen la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos que ofrece el organismo a través del programa Beneficios ANSES .

Esta iniciativa tiene como objetivo principal mejorar el poder de compra de los adultos mayores, brindándoles la oportunidad de acceder a descuentos y reintegros en diferentes rubros. De esta manera, ANSES busca garantizar que los jubilados y pensionados no queden atrasados frente a la suba de precios.

El programa Beneficios ANSES es una propuesta del organismo que permite a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales acceder a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios de todo el país. El objetivo es ayudar a que los beneficiarios puedan ahorrar en sus compras diarias y mejorar su poder de compra frente a la inflación.

10% de descuento en supermercados , en muchos casos sin tope de reintegro , lo que permite un ahorro directo en la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

, en muchos casos , lo que permite un ahorro directo en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza , dos rubros claves en el consumo cotidiano de los hogares.

, dos rubros claves en el consumo cotidiano de los hogares. 5% de reintegro adicional (con un tope mensual de $20.000) para quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación y realicen compras con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ con QR

Este último reintegro extra se aplica en las principales cadenas de supermercados del país, entre ellas: Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Quiénes pueden acceder al programa de Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Para acceder a los descuentos y reintegros no es necesario hacer ningún trámite adicional: alcanza con pagar las compras con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes jubilatorios o de pensión en los comercios adheridos.