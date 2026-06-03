3 de junio, Ni una Menos: el origen de la fecha y una lucha que supera los 11 años

Organizaciones feministas y sindicatos se concentrarán esta tarde frente al Congreso para reclamar justicia por las víctimas de violencia de género.

Más de 300.000 personas participaron de la primer marcha de "Ni Una Menos" en 2015.

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de "Ni Una Menos" , el movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

La fecha recuerda la histórica marcha realizada en 2015 frente al Congreso de la Nación , cuando más de 300.000 personas salieron a las calles para exigir respuestas ante el aumento de los femicidios y reclamar políticas efectivas para proteger a mujeres y diversidades.

A más de una década de esa convocatoria que se replicó en todo el país, sindicatos y agrupaciones sociales volverán a concentrarse este miércoles .

La jornada llega en un contexto atravesado por cifras que continúan generando preocupación: la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 femicidios en el país , esto equivale a un crimen cada 35 horas .

Además, el encuentro de este año estará marcado por el reclamo de justicia ante los recientes asesinatos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero .

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Este próximo miércoles 3J salimos a las calles Salimos los TRANSFEMINISMOS PARA DERROTAR A MILEI, AL FMI Y SUS CÓMPLICES! Porque estamos harta del ajuste y del fascismo del gobierno! Porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las “falsas denuncias”. Volvemos a gritar NI UNA MENOS!!! Porque VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADXS NOS QUEREMOS!!! La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen lxs trabajadorxs más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país. Nos convocamos y abrazamos con las luchas que vienen haciendo frente a la crueldad, el racismo y el saqueo! Porque UNIR LAS LUCHAS Y REBELARSE ES LA TAREA!!! Nos vemos a las *17hs en Plaza Congreso*" View this post on Instagram

Por qué se conmemora cada 3 de junio el Ni una Menos en Argentina

El 3 de junio quedó establecido como el día de Ni Una Menos a partir de la multitudinaria movilización realizada en 2015 frente al Congreso Nacional. Aunque la convocatoria tuvo un carácter histórico por su masividad, superando los 300.000 asistentes, el reclamo no surgió de manera espontánea.

Durante años, organizaciones feministas y familiares de víctimas que venían denunciando la falta de respuestas estatales ante el crecimiento de los asesinatos. Sin embargo, el femicidio de Chiara Páez fue lo que terminó de desencadenar la reacción social.

Chiara tenía 14 años y vivía en la ciudad santafesina de Rufino. Había desaparecido el 9 de mayo de 2015 y al día siguiente su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de la casa de los abuelos de su novio, Manuel Mansilla, quien tenía 16 años en ese momento.

La investigación determinó que la adolescente estaba embarazada y que había sido golpeada hasta la muerte tras una discusión vinculada a esa situación. La brutalidad del crimen generó conmoción en todo el país y una enorme repercusión mediática.

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Para amplios sectores de la sociedad, la muerte de la joven representó una realidad que se repetía de manera constante: mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, muchas veces en contextos de relaciones violentas, control, amenazas o desigualdad de poder. Las estadísticas mostraban cifras alarmantes y cada semana se conocía un nuevo caso.

En ese contexto, un grupo de periodistas, escritoras, artistas y referentes feministas impulsó una convocatoria bajo la consigna “Ni Una Menos”. La frase, inspirada en un verso de la poeta mexicana Susana Chávez, asesinada en 2011, rápidamente se viralizó en redes sociales.

Aquella jornada transformó el debate público. Temas como los femicidios, la violencia doméstica, el acoso, las desigualdades de género y las falencias de la Justicia comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda política.

El movimiento también se convirtió en un punto de apoyo para otras demandas vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades.

En los años siguientes acompañó debates que derivaron en avances legislativos, como la implementación de la Ley Micaela, la consolidación de programas de asistencia para víctimas de violencia de género y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020.

NI UNA MENOS

Ni una Menos 2026: hora, convocatoria y cortes

Al cumplirse 11 años de la primera movilización, organizaciones feministas y transfeministas convocaron a una nueva marcha para este miércoles 3 de junio frente al Congreso de la Nación.

La concentración principal está prevista para las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos, donde se desarrollará el acto central de la jornada.

La movilización se realizará bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y tendrá como eje el reclamo de justicia por los recientes femicidios que conmocionaron al país: Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones; y Noelia Carolina Romero, de 30 años, en la localidad bonaerense de Temperley.

Las organizaciones sostienen que la marcha buscará visibilizar la persistencia de las violencias machistas y reclamar mayores recursos para la prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas.

Además, participarán sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron su adhesión.

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Debido a la movilización, se esperan restricciones vehiculares y cortes parciales o totales en las inmediaciones del Congreso Nacional desde las primeras horas de la tarde.

Las principales afectaciones al tránsito podrían registrarse en Avenida Rivadavia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Hipólito Yrigoyen, Solís, Av. de Mayo, Bartolomé Mitre y Combate de los Pozos.

La jornada también tendrá réplicas en distintas provincias argentinas. Entre las principales convocatorias figuran: