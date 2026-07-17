Jubilados IPS: cómo cambiar el lugar de cobro, requisitos y paso a paso

El organismo bonaerense permite modificar la sucursal asignada para percibir los haberes, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

El IPS contempla distintas alternativas para modificar el lugar donde se perciben los haberes previsionales.

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires pueden solicitar el cambio del lugar donde cobran sus haberes cuando necesitan operar desde otra sucursal bancaria. El trámite está pensado para quienes cambiaron de domicilio, buscan una entidad más cercana o necesitan adaptar el cobro a una nueva situación personal.

Aunque la gestión no suele presentar mayores complicaciones, existen diferencias según el lugar de residencia del beneficiario. Las opciones disponibles no son las mismas para quienes viven en territorio bonaerense, en otra provincia o en el exterior, por lo que conviene revisar previamente qué corresponde en cada caso.

El IPS informa que el trámite para modificar el lugar de cobro es presencial y no requiere turno previo . La gestión debe realizarse en cualquiera de los Centros de Atención Previsional (CAP) del organismo, donde el personal verifica la documentación y registra la solicitud.

Uno de los aspectos que genera más consultas tiene que ver con las posibilidades de elección. Quienes residen en la provincia de Buenos Aires pueden solicitar el cambio de sucursal dentro del Banco Provincia , mientras que los beneficiarios que viven en el interior del país cobran exclusivamente a través del Banco Nación , mediante pago personal por línea de cajas.

La situación cambia para quienes tienen residencia permanente fuera de Argentina. En esos casos, el IPS indica que el beneficiario debe abrir una cuenta bancaria a su nombre en el país donde vive . El pago se canaliza mediante el Banco Provincia, que realiza la transferencia internacional y descuenta los costos correspondientes de esa operación.

Antes de iniciar la gestión, conviene revisar qué condiciones se aplican según cada situación. Pexels

Si el cambio de sucursal implica un traslado a otra provincia o al exterior, también será necesario denunciar el nuevo domicilio. Además, el IPS exige constituir un domicilio legal dentro de la provincia de Buenos Aires para las notificaciones administrativas.

En el caso de los beneficiarios radicados en el extranjero, existe otra obligación a tener presente: deberán acreditar periódicamente la supervivencia. Si ese requisito no se cumple dentro de los plazos establecidos, el organismo puede suspender el pago de los haberes hasta que la situación sea regularizada.

Requisitos y documentación necesaria

Al momento de concurrir al Centro de Atención Previsional, el titular deberá presentar la documentación vigente exigida por el IPS para iniciar el trámite. Entre los principales requisitos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI), frente y dorso, del titular y de su grupo familiar

Nota firmada por el beneficiario, solicitando el cambio de sucursal bancaria

Documentación adicional, en caso de que el organismo la requiera para situaciones particulares

Poder o carta poder, si la gestión es realizada por un representante autorizado

Una vez presentada toda la documentación, el IPS analiza la solicitud y verifica que se cumplan las condiciones previstas para autorizar la modificación del lugar de cobro. Si falta algún documento o existe una inconsistencia en la información aportada, el organismo podrá requerir que el trámite sea completado antes de emitir una resolución.

Es recomendable revisar cuidadosamente los datos antes de presentar la documentación, especialmente cuando se trata de cambios de domicilio o de beneficiarios que residen fuera de la provincia. Un error en la información puede extender los tiempos administrativos y retrasar la autorización.

El cambio del lugar de cobro no modifica el monto de la jubilación o pensión, tampoco altera la fecha habitual de pago. La única variación será la sucursal o la entidad habilitada para percibir los haberes, una vez que el IPS confirme oficialmente la aprobación de la solicitud.