F1: a qué hora es y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El argentino cerró la FP3 por encima de su compañero, Pierre Gasly, y buscará tener un buen rendimiento en la qualy de este sábado. El domingo desde las 9, el pilarense buscará sus primeros puntos del año.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para afrontar una nueva clasificación en Fórmula 1. Este sábado, desde las 10, el argentino saldrá al circuito de Marina Bay con el objetivo de posicionarse lo más alto para la largada del domingo.

El fin de semana del pilarense fue de menos a más. En las dos prácticas del viernes finalizó 19°, superado en ambas ocasiones por su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly que concluyó 13° y 16° respectivamente.

Sin embargo, este sábado en la última práctica antes de la clasificación, el argentino encontró un mejor ritmo de giro y culminó 16°, a casi 6 centésimas de su compañero Gasly.

En su última práctica, el argentino marcó una mejor vuelta de 1:31:047 , un segundo y medio más rápido que en la última prueba del viernes, cuando había girado en 1:33:139. Lo positivo fue que su vuelta fue menos de un segundo (0.899) más lenta que la del campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull) que se quedó con el primer lugar con un giro de 1:30:148.

Cabe destacar que la práctica debió ser detenida luego de que Liam Lawson (RB) estrellara el lado derecho del auto contra el muro. Casi 10 minutos de la sesión se perdieron a raíz del incidente. Finalmente, el podio de la FP3 estuvo ocupado por Verstappen, Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

fp3 singapur Así quedó la tabla en la FP3 de este sábado. F1

El argentino afronta la última parte de la temporada con la certeza de que el monoplaza A525 no cuenta con el rendimiento para pelear consistentemente por los puntos. Ubicarse un domingo entre los primeros 10 parece ser, hasta ahora, una cuestión más relacionada al azar y a aprovechar errores de otros en la pista.

Sin embargo, el objetivo del argentino es claro: competir de igual a igual con su compañero Gasly para asegurarse su plaza de cara a la temporada 2026.

Fórmula 1: a qué hora es la clasificación del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1 - FINALIZADO -

Prácticas Libres 2: FINALIZADO -

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: - FINALIZADO -

Clasificación: 10:00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 9:00



Fórmula 1: dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Singapur

La próxima carrera de la Fórmula 1 podrá verse en directo en la Argentina por Fox Sports, que tendrá la transmisión oficial. En cuanto a la grilla de TV, la señal estará disponible en los canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, Flow y HD, en los canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV, y en los canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

colapinto singapur 2 ¿Continuará en 2026? La incógnita sobre el futuro del argentino empieza a resolverse. @AlpineF1Team

Quienes prefieran seguir la carrera por streaming podrán hacerlo a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, con una suscripción mensual de $18.399 finales, disponible mediante registro en su sitio web oficial.

Fórmula 1: cómo es el circuito del GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputa en el Circuito de Yas Marina, un trazado callejero reconocido por su imponente escenario urbano y su exigencia técnica. Inaugurado en 2008, fue la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, un hito que marcó un antes y un después en el calendario de la categoría.

Además de su espectacular iluminación y el horizonte de la ciudad como fondo, el circuito se destaca por su superficie irregular y el alto nivel de humedad, factores que lo convierten en uno de los más desgastantes físicamente para los pilotos.

Datos técnicos del circuito: