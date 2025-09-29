SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de septiembre 2025 - 12:00

Peregrinación a Luján 2025: una por una, todos los horarios de las misas

La 51° Caminata Juvenil a Luján se realizará el 4 y 5 de octubre con 60 km de recorrido desde Liniers, y misas durante todo el fin de semana.

Miles de fieles caminarán desde Liniers hasta la Basílica de Luján siguiendo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján

La Peregrinación a Luján 2025 es uno de los encuentros más esperados por los fieles de todo el país. Cada año, miles de personas de distintas provincias se reúnen para trasladarse a pie hasta la Basílica, en una muestra de devoción y fe que trasciende generaciones. La edición 51° de la Caminata Juvenil tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Sin embargo, esto es mucho más que un recorrido físico, ya que representa un espacio de encuentro espiritual, oración y reflexión personal. Desde la ciudad de Buenos Aires, miles de jóvenes y adultos recorrerán los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano en Liniers de la ciudad bonaerense, acompañando la Imagen Peregrina de la Virgen.

A lo largo del camino, habrá puestos de asistencia sanitaria, hidratación y descanso, así como la posibilidad de compartir momentos de meditación y oración comunitaria. Y, con la proximidad de la fecha, los organizadores ya confirmaron los horarios de todas las misas y brindaron recomendaciones para que los peregrinos puedan vivir la experiencia con seguridad y comodidad.

Por qué se realiza la Peregrinación a Luján

La Peregrinación a Luján es una tradición que nació como una forma de acercar a los fieles a la Virgen de Luján, patrona del pueblo argentino. Cada año, miles de personas caminan hacia la Basílica para agradecer por los favores recibidos, y pedir bendiciones y protección para sus familias, amigos y comunidades.

Más que un simple acto religioso, la caminata representa un vínculo profundo con la fe y la historia del país. La devoción hacia la Virgen de Luján se combina con la solidaridad y encuentro comunitario. Para muchos, incluso, la experiencia se convierte en un ritual, donde compartir el camino con otros fieles fortalece los lazos espirituales y afectivos.

peregrinacion a lujan3

Además, con los años, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. La caminata exige esfuerzo físico, pero también ofrece espacio de meditación, oración y reflexión personal. En cada edición, el lema elegido busca inspirar a los peregrinos.

Peregrinación a Luján: horarios de todas las misas

Este año, la Peregrinación Juvenil se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con la columna principal saliendo desde el Santuario de San Cayetano en Liniers a las 10 de la mañana del sábado. La Imagen Peregrina acompañará a los fieles durante todo el recorrido hacia la Basílica de Luján.

Sábado 4 de octubre

  • Misiones dentro de la Basílica: 7:00 y 8:00 hs.
  • En la Plaza Gral. Belgrano, a las puertas del Santuario: 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 y 23:30 hs.

Domingo 5 de octubre

  • Primeras misas: 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00 hs.
  • En el interior de la Basílica: 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 hs.

Además, quienes no puedan asistir personalmente, podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Santuario de Luján, incluyendo streaming por YouTube.com/SantuariodeLuján.

Recomendaciones para hacer la caminata

Para quienes realizarán los 60 kilómetros desde Liniers, los organizadores aconsejan realizar caminatas previas y contar con compañía de familiares, amigos o compañeros de parroquia. Entre las recomendaciones clave, se encuentran:

  • Indumentaria: ropa liviana, de algodón, zapatillas usadas y medias de repuesto. Abrigo ligero para la noche.
  • Equipamiento: mochila con agua, alimentos livianos, protector solar, gorro, crema de cacao para labios, papel higiénico y bolsas para residuos.
  • Salud: descansar bien la noche anterior, desayunar liviano, evitar comidas pesadas antes de partir, llevar medicación necesaria e informar a quienes acompañan.
  • Hidratación y alimentación: consumir abundante agua, aprovechar los puestos de hidratación gratuitos y evitar bebidas alcohólicas durante la caminata.
  • Seguridad: seguir siempre la ruta oficial, evitar vías de tren y caminos peligrosos, usar los sanitarios dispuestos en los puntos seguros.

Cómo estará el clima el fin de semana de la caminata a Luján

Aunque el clima puede variar, los primeros días de octubre suelen ser templados en la región de Buenos Aires y Luján. De acuerdo al Servicio Metereológico Nacional, se espera temperatura media entre 19 y 26°C para el sábado 4, con posibilidad de noches frescas cerca de los 12°C.

Se recomienda a los peregrinos revisar el pronóstico oficial antes de salir y llevar ropa ligera para el día, además de abrigo. Aunque no este pronosticado lluvias fuertes, siempre conviene contar con impermeables y protección para calzado. La hidratación y el cuidado de la piel con protector solar son fundamentales, ya que la caminata es extensa y se realiza al aire libre durante varias horas.

