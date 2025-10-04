Alerta meteorológico por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El AMBA encara una jornada soleada y una mínima primaveral. EL SMN emitió alerta amarilla y naranja por dichos eventos a lo largo de todo el territorio.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada soleada con mínima de 19 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias, vientos y Zonda para 11 provincias.

Este sábado el cielo permanecerá de algo a parcialmente nublado, con marcas entre los 19 y 28 grados. No obstante, se espera que la jornada termine con precipitaciones.

Para este domingo se esperan lluvias y tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y granizo ocasional, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

De cara al lunes, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Con un clima fresco, el viento soplará predominantemente del sector Sur pero se espera un aumento de las marcas con el correr de la semana.

Alerta por tormentas, lluvias

Actualmente rige una alerta amarilla por tormentas para Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, con "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional" y ráfagas de más de 60 km/h. La precipitación acumulada podría ser de 20 y 60 mm.

En los puntos naranjas, correspondientes al sur santafesino, cordobés y norte del AMBA, la acumulación podría ser de entre 40 y 80 mm.

En el caso de las lluvias, estas podrían estar presentes en la cordillera de Neuquén y el centro de Chubut, con una acumulación de entre 30 y 50 para la cordillera y entre 10 y 20 para la meseta.

Los fuertes vientos se presentarían en la cordillera desde La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza - a la par del Zonda, entre 35 y 50 km/h-, llegando al centro neuquino y centro de La Pampa, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.