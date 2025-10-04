Instagram seguro: activá la verificación en dos pasos y evitá hackeos







Protegé tu cuenta de Meta con códigos temporales y métodos de respaldo para reducir el riesgo de accesos no autorizados, y mantené tus chats a salvo.

Combiná contraseñas fuertes, aplicaciones de autenticación y alertas de actividad para mantener tu cuenta de Instagram completamente protegida.

En los últimos años, Instagram logró convertirse en una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial para compartir fotos y videos, y también como plataforma de negocios y entretenimiento. Sin embargo, este protagonismo lo convierte en un blanco constante para ciberdelincuentes que buscan acceder a las cuentas de los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque muchos piensan que “nunca les va a pasar”, los incidentes de hackeos y suplantación de identidad ocurren con frecuencia y, en muchos casos, pueden generar grandes pérdidas de información, reputación e incluso dinero.

Para evitarlo, una de las herramientas más efectivas es la verificación en dos pasos. Este sistema añade una capa extra de seguridad, ya que además de la contraseña, solicita un segundo método de control, generalmente un código enviado al teléfono o generado por una app. De esta manera, incluso si alguien descubre tu contraseña, no podrá acceder al perfil sin ese segundo factor de autenticación.

instagram

Instagram: la guía para activar la verificación en dos pasos Activar la verificación en dos pasos en Instagram es esencial para asegurarte que tu cuenta quede completamente protegida. Para hacerlo, solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá a la app y accedé a tu perfil. Tocá las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y seleccioná "Configuración". Dirigite a "Centro de cuentas" y luego a "Contraseña y seguridad". Luego, elegí "Autenticación en dos factores" y elegí un método de verificación: aplicación de verificación, que genera códigos temporales desde plataformas como Google Authenticator, Authy o Microsoft Authenticator; SMS, para recibir un código por mensaje de texto a tu teléfono; o WhatsApp. Configurá un método de respaldo, como un correo adicional o un teléfono alternativo. Esto es clave por si perdés el dispositivo principal. Guardá los códigos de recuperación en un lugar seguro. Si perdés tu dispositivo sin haber configurado un método alternativo, deberás contactar con el soporte de Instagram y verificar tu identidad para recuperar el acceso. Una vez que lo logres, es recomendable desactivar y volver a habilitar la verificación en dos pasos en el nuevo teléfono, asegurando que todos los códigos estén actualizados. celular Hackeos en el celular. Getty images Consejos para evitar hackeos y estafas en Instagram Además de activar la verificación en dos pasos, existen otras medidas que ayudan a mantener tu cuenta segura y reducir el riesgo de ataques: Contraseñas fuertes y únicas: evitá usar la misma clave en varias plataformas y combiná letras, números y símbolos.

evitá usar la misma clave en varias plataformas y combiná letras, números y símbolos. Actualización constante: mantené la app de Instagram y tu sistema operativo siempre actualizados para corregir vulnerabilidades.

mantené la app de Instagram y tu sistema operativo siempre actualizados para corregir vulnerabilidades. No hagas clic en enlaces sospechosos: evitá tocar los links que lleguen por DM o correo electrónico que solicitan información personal o tus credenciales.

evitá tocar los links que lleguen por DM o correo electrónico que solicitan información personal o tus credenciales. Revisión de actividad de inicio de sesión: periódicamente verificá desde Configuración > Seguridad > Actividad de inicio de sesión dispositivos y ubicaciones desconocidas. Además, podés activar alertas para saber cuándo se accede a tu cuenta desde un dispositivo nuevo.

Temas Instagram

Meta