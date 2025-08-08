8 de agosto, Día del Orgasmo Femenino: una fecha para derribar mitos y hablar de salud sexual y placer







Originado en Brasil, el Día del orgasmo femenino es una fecha que invita a reflexionar respecto de los condicionantes que aún operan a la hora de hablar de la salud y el placer de las mujeres.

El Día del Orgasmo femenino busca concientizar entre otras cosas, sobre la falta de información respecto de la salud y el placer de las mujeres. FreePik.es

Aunque muchos lo desconozcan, cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y en realidad, no deja de ser paradógicamente lógico: los expertos aseguran que aún hoy existen condicionantes sociales para hablar del placer femenino ayudados por la desinformación y la falta de educación sexual. Más aún: según datos recientes, la mitad de las mujeres encuentra dificultades para llegar al orgasmo. ¿Por qué?

Los expertos enfatizan en el hecho de que no es por falta de atracción o por vergüenza, sino que se trata de desinformación y falta de educación sexual para poder explorar. Y a pesar de ser considerado aún hoy casi un tema tabú, la ciencia asegura que se trata de un momento que repercute de forma beneficiosa en la salud de las mujeres gracias a la liberación de hormonas que provoca.

Entre los beneficios que impactan en el cuerpo fenenino en el orgasmo se encuentran la disminución de estrés y ansiedad, mejoramiento del sistema inmune y de la calidad de sueño, mejora en la circulación, alivio de dolores menstruales y rejuvenecimiento de la piel.

sexo-sexualidad El orgasmo femenino aún sigue siendo un tema del que poco se habla y en el que prima el desconocimiento. Pixabay Orgasmo femenino y cómo el placer puede ser condicionado La fecha para conmemorar el orgasmo femenino tiene sus orígenes en Brasil, en el municipio Esperantina, donde José Arimateia Dantas Lacerda, concejal, quiso poner sobre la mesa un debate acerca de la diferencia de géneros en la búsqueda del placer.

Dantas Lacerda impulsó el conocimiento del orgasmo femenino como una cuestión de salud pública y estrechamente vinculado a la misma. Parte de este desafío era romper barreras y hablar de manera abierta del placer femenino.

Además del cuestionamiento de salud que invita a reflexionar esta fecha conmemorativa, también tiene un traspié político sobre el posicionamiento del patriarcado y la búsqueda de empoderamiento femenino. La resignificación del orgasmo femenino es una lucha para cambiar las condiciones sociales y romper con tabúes. 5 cosas sobre el orgasmo que tenés que saber A partir de esto, entonces, el Día del orgasmo femenino es una fecha que invita a reflexionar en las diferencias que aún existen entre géneros que llegan a invadir incluso, la intimidad del placer. Para revertir esto, entonces, aquí te contamos 5 cosas súper importantes del orgasmo que tenés que saber. Quien manda es el cerebro: allí ocurre el orgasmo y es importante porque lo emocional está fuertemente ligado. No todas las personas son iguales: es importante entender que, incluso la misma persona, puede cambiar con el tiempo, su ciclo hormonal puede tener cambios y sus emociones pueden variar. Es importante conocerse: parte de poder lograr sentir ese placer es saber qué lo genera, por eso es crucial conocerse uno mismo. El coito no es lo más importante: hay muchísimas mujeres que no alcanzan el coito con la penetración, pero hay más maneras de alcanzarlo. Viejos son los trapos: no hay edad límite para sentir placer.

