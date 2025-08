La mente es fundamental: el entrenamiento cognitivo que rejuvenece el cerebro, según la ciencia

En la adultez no sólo es necesario ejercitar el cuerpo, sino también a la mente. El entrenamiento cognitivo retrasa fuertemente el deterioro mental.

Esto no se reduce sólo al hecho de entender partituras, sino que el ejercicio de aprender nuevas habilidades desafía al cerebro y retrasa fuertemente el deterioro. Por otro lado, la composición y ejecución musical requiere de la activación coordinada de múltiples regiones del cerebro. La música exige al cerebro realizar un esfuerzo global.

Los beneficios de la música para el cerebro

Tocar un instrumento implica una coordinación corporal que estimula la mente. Entre los ojos, las manos y la percepción auditiva se realizan ejercicios que activan diferentes áreas del cerebro a la vez. Por otro lado, la lectura musical es similar al aprendizaje de una segunda lengua y requiere rutas cerebrales diferentes a las utilizadas para la lectura tradicional.

No obstante, para los especialistas, la clave también está en el disfrute. No es necesario obligarse a aprender si no genera placer. Lo fundamental es practicar para lograr un bienestar mental y emocional. Otro punto importante es la sociabilización, compartir música con otras personas potencia el efecto positivo.