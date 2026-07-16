"Acá los partos son así, tenés que aguantártela": condenaron a un médico por violencia obstétrica

El caso se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien atravesó un parto prematuro. La condena fue emitida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Martín Perel , logró la condena a través de un juicio abreviado para un médico anestesista por maltrato en contexto de violencia de género contra una mujer que estaba internada a punto de parir en el hospital Durand.

El caso se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató lo ocurrido durante el parto. Además, el fiscal Perel se valió de las denuncias y declaraciones de las médicas neonatólogas que atendieron a la mujer y fueron testigos de la situación.

El hecho ocurrió cuando la denunciante debió ser internada para un parto prematuro. En ese contexto fue atendida por el imputado, que le habló de mala forma, de manera despectiva y sin ningún tipo de reparo respecto de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la paciente.

Según el relato de la víctima, antes de comenzar la intervención, le dijo que tenía ganas de vomitar y el imputado le gritó: “ Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela".

Asimismo, una de las médicas manifestó lo sucedido cuando el imputado sentó a la víctima para aplicarle la anestesia raquídea: "Lo hace con una fuerza innecesaria, de una forma muy brusca (...) la paciente comienza a tener dolor (...) el Dr., con modos poco amables, bastante brutos y elevando el tono de voz, le decía que se quede quieta, que no le dolía, que no le podía doler (...)".

La víctima tenía ganas de vomitar y el imputado le gritó: “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela".

Por su parte, la paciente sostuvo que cuando se quejó del dolor, el condenado le dio unas palmadas en la frente y le respondió: "Callate la boca porque vas a vomitar". Y otra de las médicas testigo afirmó que: "En estas situaciones, el equipo anestesista suele llevar tranquilidad a la paciente, lo que no sucedió en este caso".

Además, la mujer relató que cuando pidió que entrara al quirófano su pareja, el encausado gritó: "¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes".

Finalmente, las médicas declararon que también se mostró agresivo cuando le acercaron la beba recién nacida a la madre para que tenga su primer contacto: "No me vayas a dejar la cara sucia de la madre con el contacto con el bebé". Y luego le gritó a la neonatóloga: “Dejá, ¿no ves que me ensuciás el lugar de trabajo?".

Durante el proceso judicial, la denunciante fue asistida por las profesionales de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quienes le brindaron asesoramiento y contención.

El informe elaborado por la OFAVyT concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, en virtud del trato deshumanizado desplegado por el imputado, en atención al contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente y la relación desigual de poder que mediaba entre ambos.

Finalmente, a través de un juicio abreviado, la fiscalía logró la condena para el imputado por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género, que sanciona expresamente el maltrato psíquico, sea mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o cualquier otra forma de ataque a la dignidad.

La condena, que fue homologada por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, Natalia Molina, además de la pena, incluyó pautas de conducta por el término de 1 año: prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, prohibición de acercamiento al hospital Durand, la realización de un curso sobre violencia de género y 30 horas de trabajo comunitario.