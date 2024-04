Accidente múltiple en la ruta 2: un muerto

La declaración del camionero

De acuerdo a los primeros reportes de una mala maniobra por parte del camionero -quien habría intentado hacer una vuelta en U- fue el mismo conductor del camión quien, en diálogo con TN, declaró una versión diferente.

"Yo venía circulando con normalidad cuando un Gol Trend se cruzó de carril y me impactó en una de las cubiertas, lo que me hizo perder el control y cruzar para el otro lado. En la maniobra hice lo que pude para no atropellar a la gente que comía en la parrilla y eso hizo que chocara a los autos que estaban estacionados ahí", explicó.

Además, relató que la policía le habría dicho que Borruto sufrió un paro cardíaco mientras manejaba, motivo por el cual se desvió de su carril.

El conductor del camión tiene 54 años y es boliviano. Producto del siniestro, resultó herido y fue imputado por homicidio y lesiones culposas. Antes de impactar contra el sector de mesas de una parrilla al paso, el camión chocó contra un Volkswagen Gol, una Ford Ranger y un Ford Mondeo.

Otro accidente fatal, esta vez en la Panamericana: murió un motociclista por un choque múltiple

El miércoles de esta semana, otro impactante choque múltiple tuvo lugar en la Autopista Panamericana que dejó un motociclista muerto. Según se confirmó, el accidente ocurrió pasadas las 7 de la mañana en el ramal Pilar, kilómetro 39 sentido a Capital Federal.

El mismo tuvo como involucrados a un camión y un motociclista, quien falleció en el lugar. Por el operativo de emergencias y peritos, se cerró totalmente la autopista.

En ese marco, automovilistas que pasaron por la zona afirmaron que ya se pueden visualizar más de cinco kilómetros de fila en la Autopista Panamericana.