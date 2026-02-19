Los feriados locales suelen pasar por abajo del radar, pero a veces cambian planes de trabajo, clases y escapadas. En turismo se conoce el efecto “puente”: cuando una fecha cae pegada al descanso, se activa la chance de cortar la semana y aprovechar la ruta.
Feriados 2026: febrero termina con un fin de semana largo inesperado
Los feriados locales pueden alterar la rutina en distintos distritos y generar oportunidades de descanso que no figuran en el calendario nacional.
-
Después de Carnaval: cuáles son los próximos feriados de 2026 y cuánto falta para el siguiente fin de semana largo
-
Feriados sorpresa: quiénes podrán disfrutar de un descanso extra en febrero
Aunque la grilla nacional ordena el año, cada provincia suma celebraciones propias por aniversarios y fiestas patronales. En la provincia de Buenos Aires, el arranque de marzo trae una de esas fechas que impacta en un distrito puntual y puede extender el descanso para quienes viven y trabajan ahí.
A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026
El lunes 2 de marzo aparece como jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar, por su aniversario fundacional. Se trata de un feriado local, por lo que no se aplica de manera general en el país: alcanza a la comunidad de esa ciudad y su actividad cotidiana.
Este tipo de fechas se nota en la rutina por cambios en la atención de oficinas, bancos, escuelas y algunos servicios, según lo que defina cada organismo. Para quienes están en la zona, además, suele convertirse en una oportunidad para organizar actividades y, si el calendario acompaña, sumar un respiro que cae justo al cierre de febrero y el inicio de marzo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario