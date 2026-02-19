Feriados 2026: febrero termina con un fin de semana largo inesperado + Seguir en









Los feriados locales pueden alterar la rutina en distintos distritos y generar oportunidades de descanso que no figuran en el calendario nacional.

Una fecha especial en el calendario local introduce un paréntesis en la rutina y cambia la dinámica habitual de la comunidad. Freepik

Los feriados locales suelen pasar por abajo del radar, pero a veces cambian planes de trabajo, clases y escapadas. En turismo se conoce el efecto “puente”: cuando una fecha cae pegada al descanso, se activa la chance de cortar la semana y aprovechar la ruta.

Aunque la grilla nacional ordena el año, cada provincia suma celebraciones propias por aniversarios y fiestas patronales. En la provincia de Buenos Aires, el arranque de marzo trae una de esas fechas que impacta en un distrito puntual y puede extender el descanso para quienes viven y trabajan ahí.

feriado Un feriado local puede modificar la dinámica habitual en una ciudad y extender el descanso más allá de lo previsto. Pixabay A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026 El lunes 2 de marzo aparece como jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar, por su aniversario fundacional. Se trata de un feriado local, por lo que no se aplica de manera general en el país: alcanza a la comunidad de esa ciudad y su actividad cotidiana.

Este tipo de fechas se nota en la rutina por cambios en la atención de oficinas, bancos, escuelas y algunos servicios, según lo que defina cada organismo. Para quienes están en la zona, además, suele convertirse en una oportunidad para organizar actividades y, si el calendario acompaña, sumar un respiro que cae justo al cierre de febrero y el inicio de marzo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

