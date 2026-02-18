Feriados sorpresa: quiénes podrán disfrutar de un descanso extra en febrero + Seguir en









En el listado de feriados de febrero aparece una jornada que impacta solo en una comunidad puntual.

Una fecha del calendario de febrero modifica la dinámica habitual en una localidad bonaerense. Freepik

Los feriados locales suelen pasar desapercibidos, pero cambian la semana de quienes viven en el lugar justo. En pleno verano, cuando crece la idea de la escapada corta y el turismo de cercanía, estas fechas se vuelven una excusa perfecta para frenar un día y recargar energías.

En la provincia de Buenos Aires, durante febrero de 2026, hay celebraciones patronales y aniversarios fundacionales que se traducen en jornadas no laborables. Entre ellas aparece una fecha que puede sorprender a más de uno: el jueves 19.

feriados Los feriados locales de febrero incluyen una fecha poco conocida que modifica la rutina en un punto específico de la provincia y genera expectativa entre sus vecinos. Pixabay A qué se debe el feriado del 19 de febrero de 2026 El 19 de febrero figura como día no laborable en Indio Rico, localidad del partido de Coronel Pringles, por su aniversario fundacional. Eso significa que el descanso aplica a quienes se desempeñan en esa zona y depende de la normativa y el alcance que establezca la autoridad local, sin extenderse al resto del país.

Al tratarse de un feriado local, la vida cotidiana suele adaptarse con cambios en la atención de comercios y servicios, además de actividades comunitarias ligadas a la fecha. Para muchos vecinos, se trata de un momento de identidad y encuentro: una pausa que mezcla celebración, historia y la chance de sumar un respiro en el calendario de febrero.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

