Aduana incautó en Tierra del Fuego un convoy de motos de lujo valuado en u$s480.000

El operativo se activó tras una alerta emitida por la Aduana. Fue parte de los controles permanentes que se realizan en los pasos internacionales.

Un operativo de control fronterizo en el extremo sur del país derivó en el secuestro de un convoy de motos de alta gama que circulaba por Tierra del Fuego . El procedimiento se realizó en el Paso Fronterizo San Sebastián , donde personal de la Dirección General de Aduanas interceptó 12 motocicletas de alta cilindrada valuadas en u$s480.000 , en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a regímenes de importación.

La intervención estuvo a cargo de la División Aduana de Río Grande , dependiente de la Dirección Regional Aduanera Austral , como parte de los controles permanentes que se realizan en los pasos internacionales.

El operativo se activó tras una alerta emitida por la Aduana en el contexto de una investigación en curso relacionada con vehículos de matrícula extranjera .

De acuerdo con el comunicado difundido tras el procedimiento, la detección fue posible gracias a la coordinación entre distintas áreas de control.

“A través de la articulación de los sistemas de fiscalización, el personal aduanero logró interceptar los rodados marca BMW , modelo R1300 GS ”, detallaron las autoridades.

Las fuentes consultadas indicaron que la operatoria observada encuadró dentro de las previsiones del artículo 970 del Código Aduanero, que contempla infracciones vinculadas al ingreso irregular de mercadería al país. Frente a esa situación, se resolvió la interdicción y el secuestro de la totalidad de las unidades, que quedaron a disposición de la investigación administrativa correspondiente.

Otro operativo: contrabando de cigarrillos en Misiones

En paralelo, la Aduana concretó otro procedimiento en el Puente Internacional Posadas–Encarnación, que conecta la provincia de Misiones con Paraguay.

Allí, durante un control de ingreso al país, se detectó un intento de contrabando de más de 100 paquetes de cigarrillos ocultos en la rueda de auxilio de un camión de carga.

El vehículo, de matrícula paraguaya, fue sometido a un escaneo de rutina. En esa instancia, los agentes advirtieron la presencia de mercadería oculta dentro de las cubiertas de auxilio. Ante la sospecha, el camión fue trasladado a un sector contiguo al puesto fronterizo para una inspección más exhaustiva.

En presencia de testigos del procedimiento, el personal retiró las ruedas de auxilio y examinó su interior. Allí se constató la existencia de cartones de cigarrillos marca Gift, que una vez extraídos y contabilizados sumaron 100 paquetes.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras el hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia, que ordenaron la instrucción de actuaciones por el delito de tentativa de contrabando, conforme a los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero.

Además, las autoridades judiciales dispusieron la detención del conductor del camión en carácter de comunicado, junto con el secuestro de la mercadería ilegal y del medio de transporte utilizado para la maniobra.

Ambos procedimientos se enmarcaron en el esquema de fiscalización reforzada que la Aduana aplica en los pasos fronterizos, con foco en el control del ingreso de mercadería y vehículos bajo regímenes especiales.