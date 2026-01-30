ANSES: quiénes son lo beneficiarios de AUH que cobrarán un bono de $50.000 en febrero 2026 + Seguir en









Se trata de un monto extra para los beneficiarios de uno de los complementos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Estos montos son depositados automáticamente en las cuentas de los beneficiarios aptos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los depósitos de la Tarjeta Alimentar, una prestación que complementa a la Asignación Universal por Hijo (AUH), para febrero. Si bien no cuenta con actualizaciones periódicas, representa un apoyo clave para las familias beneficiarias.

Para acceder a esta prestación no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el monto se deposita de manera automática en la cuenta bancaria declarada ante ANSES para cobrar el haber básico. Los importes varían de acuerdo con la cantidad de hijos registrados en el sistema.

tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024. Tarjeta Alimentar: cuál es el monto para febrero 2026 La Tarjeta Alimentar no tiene un aumento previsto para febrero, pero sigue representando una gran ayuda para los beneficiarios. Los montos varían según la cantidad de hijos que hayan dados de alta en el sistema:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062 Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar La Prestación Alimentar es un programa complementario de ANSES que se propone reforzar los ingresos de titulares de la Asignación Universal por Hijo para que se pueda acceder a la canasta básica alimentaria. Los montos varían según la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema.

Estos montos son depositados automáticamente en las cuentas de los beneficiarios aptos sin ningún tipo de trámite ni solicitud, junto con la prestación de base. Para acceder a los mismos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad.

Madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas. Calendario de pagos ANSES: cúando cobro AUH en febrero El organismo previsional sigue con el cronograma basado en el último número de DNI. En febrero, el cobro queda organizado de la siguiente manera: Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

lunes 9 de febrero DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

miércoles 11 de febrero DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

jueves 12 de febrero DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

viernes 13 de febrero DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

martes 18 de febrero DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

miércoles 19 de febrero DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

jueves 20 de febrero DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

lunes 23 de febrero DNI terminados en 9: martes 24 de febrero Las fechas se aplican tanto para la AUH tradicional como para la asignación por hijo con discapacidad.

