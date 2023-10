Aduana: procesamientos y embargos millonarios por sobrefacturación de guantes de látex en pandemia

La Dirección General de Aduanas denunció que la mercadería —que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata y ya fue donada a hospitales— había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de u$s0,51 (u$s51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable —en base a estudios de valor y antecedentes— es más cercano a los u$s0,085 (u$s8,5 por caja de 100 unidades).