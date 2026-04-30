Bono de ANSES en mayo 2026: quiénes pueden acceder y cómo se cobra

El organismo dio a conocer el cronograma de pagos del mes con cambios, sumó los aumentos en los haberes y confirmo la vigencia del bono extraordinatio. Todo lo que tenés que saber:

Los titulares que reciben más de $463.174,10 en mayo 2026, quedan directamente excluidos del bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó las fechas de pagos para las prestaciones de mayo de 2026. Este mes se va a añadir un aumento del 3,4%, que impacta en todas las prestaciones.

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La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono.

Cuáles son las prestaciones que reciben el bono de ANSES

El bono de $70.000 de ANSES es un refuerzo económico extraordinario diseñado para mitigar el impacto de la inflación en los sectores con menores ingresos. Su objetivo es acompañar la actualización por inflación de las prestaciones, garantizando un piso de ingresos.

Prestaciones alcanzadas por el bono:

jubilaciones mínimas

pensiones no contributivas (PNC) por invalidez y vejez

pensión universal para el adulto mayor (PUAM)

pensión para madres de siete hijos

Igualmente no todos lo cobran completo, ya que se paga hasta alcanzar un tope de ingresos. El ingreso mínimo garantizado en mayo es de $463.174,10, y si el haber supera ese monto, el bono se reduce proporcionalmente.

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Monto final de las prestaciones en mayo 2026

Con la actualización por movilidad y la aplicación del bono, los ingresos quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $345.221,87 ($275.221,87 haber actualizado junto con los$70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.645.689,40

Además, en el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto se equipara a la jubilación mínima, por lo que también alcanza los $463.174,10 con el refuerzo incluido.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

El cronograma de pagos de ANSES para mayo se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Este mes debido al feriado del 25 de mayo se va a interrumpir el servicio, pero al día siguiente ya vuelve a la normalidad. Las fechas para cobrar son las siguientes:

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Igualmente, para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar al 130 o utilizar la aplicación Mi ANSES.

A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.