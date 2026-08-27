Aeroparque retoma los vuelos tras 55 horas de cierre por obras

El aeropuerto porteño reabre este jueves después de un cierre que afectó a más de 900 vuelos y derivó parte de la actividad hacia Ezeiza.

Aeroparque retoma sus operaciones después de 55 horas de cierre por trabajos de mantenimiento en su pista principal.

El Aeroparque Jorge Newbery retomará este jueves su actividad después de permanecer 55 horas cerrado por trabajos de mantenimiento en la pista principal. La reapertura comenzará a las 16 y será progresiva, con demoras y reprogramaciones que podrían extenderse durante toda la jornada.

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La estación aérea metropolitana comenzará a recibir y despachar aviones desde las 16 , luego de un operativo que afectó a más de 900 vuelos y obligó a reorganizar el funcionamiento del sistema aéreo de Buenos Aires.

El primer aterrizaje previsto será el del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas , proveniente de Paraná. En tanto, el primer despegue estará a cargo del vuelo AR1464 de la misma compañía, con destino a Santiago del Estero.

La reapertura se realizará de manera progresiva , por lo que durante las primeras horas se esperan demoras y modificaciones en los horarios de distintos servicios.

Durante las 55 horas en las que Aeroparque permaneció cerrado, Ezeiza concentró cerca del 80% de la operación doméstica . El traslado de vuelos generó mayor movimiento en el aeropuerto internacional, aunque las operaciones se desarrollaron con normalidad en materia de despegues y aterrizajes.

Más de 900 vuelos fueron afectados durante el cierre temporal del aeropuerto porteño.

El aumento de actividad también impactó en el transporte terrestre. Las empresas del sector registraron un incremento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, mientras que taxis y remises reforzaron sus flotas para responder al mayor flujo de pasajeros.

Aerolíneas Argentinas informó que consiguió reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre. Por su parte, JetSmart ofreció alternativas de viaje desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Ezeiza absorbió cerca del 80% de la operación doméstica mientras Aeroparque permaneció cerrado.

Qué trabajos se realizaron en la pista

Antes de la reapertura se llevaron adelante inspecciones finales de la pista, calibraciones de los sistemas de aproximación y controles del balizamiento. Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada para comprobar las condiciones de la terminal.

Las tareas incluyeron fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, como parte de un plan de inversión que supera los u$s85 millones.

Según lo previsto, las obras permitirán mejorar la seguridad operacional y reducir la posibilidad de futuros cierres prolongados.

El plan de modernización también contempla la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y la optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR). Además, se incorporarán nuevas tecnologías destinadas a agilizar los procesos y disminuir los tiempos de espera.

Las obras de mantenimiento incluyeron tareas de fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo. Mariano Fuchila

Recomiendan verificar el estado de los vuelos

La reapertura de Aeroparque se desarrollará sin incidentes, aunque las demoras podrían mantenerse hasta la noche debido a la reorganización de la actividad.

Ante este escenario, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y contemplar alternativas de transporte ante posibles congestiones en los accesos a la terminal porteña.