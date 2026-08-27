La riada en Nepal pudo haber sido consecuencia del deshielo provocado por el calentamiento global en el Himalaya

Científicos advierten que el calentamiento global y el deshielo pueden debilitar las laderas y favorecer derrumbes capaces de desencadenar desastres en cadena.

Las inundaciones en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino dejaron 165 muertos y cerca de 1.500 personas desaparecidas.

El cambio climático está aumentando las condiciones que pueden desestabilizar las rocas y el hielo en las altas montañas del Himalaya , según científicos que analizaron la riada ocurrida esta semana en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino, que dejaron 165 muertos y cerca de 1.500 desaparecidos.

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La causa exacta del desastre ocurrido el miércoles todavía está bajo análisis , aunque los especialistas creen que el episodio comenzó con una avalancha de grandes dimensiones formada por hielo y rocas en las laderas septentrionales del pico Langtang Lirung, en Nepal.

El material habría caído sobre el río Lhende Khola, del lado tibetano, y desencadenó una cadena de desastres que atravesó la frontera . Al menos seis importantes centrales hidroeléctricas e infraestructuras ubicadas en el centro comercial del puerto de Gyirong resultaron dañadas.

La crecida también modificó los cauces de los ríos a más de 100 kilómetros río abajo , cerca de la frontera con India. Las autoridades informaron que alrededor de 800 extranjeros se encuentran entre las casi 1.500 personas desaparecidas.

Los científicos aclaran que el cambio climático no necesariamente fue el único desencadenante inmediato del derrumbe. Sin embargo, consideran que el aumento de las temperaturas y el retroceso de los glaciares probablemente contribuyeron a generar condiciones más inestables.

La inundación afectó principalmente al norte de Nepal, cerca de la frontera con China, en una región montañosa atravesada por numerosos ríos.

Simon Cox, científico jefe del programa Mountains to Sea de Earth Sciences New Zealand, explicó que "el cambio climático está generando condiciones que pueden desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña".

Según el especialista, ese proceso puede favorecer derrumbes y desastres en cadena más frecuentes. El calentamiento global puede reducir el soporte que brinda el hielo en pendientes pronunciadas, incrementar el agua de deshielo y modificar los ciclos de congelamiento, descongelamiento y precipitaciones.

Antecedentes de desastres similares

La región del Himalaya ya registró episodios similares durante los últimos años, aunque ninguno habría alcanzado la magnitud del desastre actual. Entre ellos se encuentra una inundación ocurrida en Gyirong en 2025 y el desbordamiento de un lago glaciar en la localidad sherpa de Thame, en 2024.

También hubo un episodio semejante en Sikkim, India, en 2023, lo que evidencia la vulnerabilidad creciente de las zonas de alta montaña.

La región del Himalaya comparte antecedentes de inundaciones y desbordamientos, como el ocurrido en Sikkim, India, en 2023.

Las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las avalanchas y las sequías están aumentando en frecuencia e intensidad en distintos sectores de la cordillera del Hindu Kush. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), con sede en Nepal, advirtió que los cambios acelerados en el agua, la tierra y el aire representan una amenaza cada vez mayor para las poblaciones de la región.

Farooq Azam, especialista sénior en criosfera del ICIMOD, señaló que el aumento de las temperaturas vuelve más vulnerable a la criosfera, es decir, la parte de la superficie terrestre cubierta de hielo.

El experto consideró que el fuerte deshielo, combinado con la actividad sísmica, probablemente pudo contribuir a desencadenar la avalancha inicial de rocas y hielo que provocó la inundación repentina.

El riesgo de los llamados “eventos compuestos”

La evolución climática de las últimas décadas también genera preocupación. En 2023, Naciones Unidas informó que el calentamiento global provocó que las montañas nevadas de Nepal perdieran cerca de un tercio de su capa de hielo en poco más de 30 años.

Además, los glaciares del país se derritieron un 65% más rápido durante la década anterior que en la precedente, según los datos difundidos entonces.

Para Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, el desastre podría representar un ejemplo de “evento compuesto”.

Sikkim, en el noreste de India, sufrió en 2023 un episodio similar vinculado con el desbordamiento de un lago glaciar. AFP

Este concepto describe situaciones en las que distintos factores se combinan y amplifican sus consecuencias. En este caso, un terremoto puede interactuar con transformaciones asociadas al clima, como la pérdida de glaciares, el derretimiento del permafrost y la inestabilidad de las laderas.

Según Horton, esa combinación puede “crear un desastre más complejo y devastador que el que se produciría por cualquiera de estos factores por sí solo”.

El especialista sostuvo que comprender estos riesgos en cascada será fundamental para mejorar la resiliencia de las regiones de alta montaña frente a futuros eventos extremos.