Se inundó un edificio en Pompeya y los vecinos advirtieron por el peligro de una cámara de energía eléctrica de 13.000 voltios

En declaraciones a C5N, Leandro, uno de los vecinos del edificio, contó la situación que allí viven más de 300 familias. “El edificio no tiene luz ni agua, el domingo arrancó el problema, no con la gravedad de ahora donde empezó a subir el agua y no sabemos de dónde”, explicó.

En el contacto de hoy por la mañana, el vecino advirtió el peligro que allí habita: “Edesur vino a cortar el suministro de energía eléctrica ante el peligro del avance del agua, ya que hay una subestación dentro del edificio. La cámara de Edesur es de 13.000 voltios”, expresó preocupado Leandro.

La propiedad ubicada en Av. Sáenz 1165 cuenta con 120 unidades funcionales distribuidas en seis pisos, donde viven “entre 360 y 500 familias afectadas”, afirmó el vecino.

“Hay muchos vecinos que se fueron, hay gente mayor, menores y con discapacidad” remarcó Leandro, quien insistió en los reclamos a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

“Nadie se acercó del Gobierno de la Ciudad para dar una respuesta, eso es lo que estamos pidiendo. Que nos digan qué es lo que está pasando. No se acercó ni siquiera Defensa Civíl”, manifestó esta mañana.