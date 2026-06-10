Encontraron sana y salva a Luciana Barrios: cómo fue el operativo y qué se sabe hasta ahora del caso

La joven fue hallada tras ausentarse más de un día, gracias a la participación de varias dependencias. Fue derivada a un hospital para chequeos de salud.

La menor se ausentó más de 30 horas y fue encontrada en una casa abandonada en Jesús María.

La desaparición de la adolescente de 15 años Luciana Barrios encendió todas las alarmas en la provincia de Córdoba . Luego de que las autoridades nacionales activaran la Alerta Sofía , la joven fue hallada sana y salva en las últimas horas tras ausentarse de su casa por poco más de 24 horas. El operativo para encontrarla incluyó la participación de Bomberos, Policías, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y helicópteros, entre otros.

"Encontramos a Luciana sana y salva", comunicó el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros y adelantó que la Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa.

ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA. La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial. Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf , al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV

El secretario de Gobierno de Colonia Caroya, la localidad donde sucedió la desaparición, informó a TN que Luciana estaba en una casa abandonada de Jesús María, ubicada frente al edificio de los Tribunales, a 6 kilómetos de su domicilio . “Estaba con otra persona”, indicó César Seculini .

De momento, fue trasladada al Hospital de Jesús María para ser sometida a controles médicos y las autoridades informaron que se encontraba en buen estado de salud. En su búsqueda participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del DUAR y otras unidades especiales.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la principal hipótesis es que ella se ausentó por su propia voluntad, en vez de ser víctima de un delito. Una reconstrucción de sus movimientos sostiene que Luciana salió del colegio al mediodía del lunes para encontrarse con otro adolescente de 17 años, con quien mantendría una relación, y ambos habrían ido al inmueble donde fueron encontrados.

De momento, la Justicia intenta reconstruir qué pasó las casi 30 horas que estuvo desaparecida, determinar la participación del otro menor y las circunstancias en las que ambos llegaron a la casa abandonada.

El ministro de Seguridad de Córdoba habló de la desaparición de Luciana Barrios: "Las hipótesis las maneja el fiscal"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la desaparición de la adolescente Luciana Barrios (15), buscada desde hace 24 horas luego de ser vista por última vez en su colegio. Durante una conferencia de prensa, reveló que las hipótesis sobre qué paso con la joven las maneja el fiscal de la causa Guillermo Monti.

El funcionario remarcó, además, que la persona encargada de la investigación "es siempre, pero siempre, el fiscal", en este caso Guillermo Monti, de la localidad de Jesús María. Frente a la pregunta de si Luciana podría haber entrado nuevamente al colegio, Quinteros contestó que no se observó que ella haya vuelto a ingresar.