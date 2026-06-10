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10 de junio 2026 - 09:38

Alerta meteorológica por nieve y lluvias: llega el invierno con bajas temperaturas y clima frío en el AMBA y varias provincias

El AMBA encara una mínima de 9 grados. EL SMN pronosticó posibles precipitaciones, junto a nieve y vientos en siete provincias.

La mínima para este miércoles es de 9 grados en el AMBA.

La mínima para este miércoles es de 9 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una mínima de 9 grados para este miércoles y probabilidad de lluvias, con alertas de parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo indicó señal amarilla por vientos y nieve para siete provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo pronóstico marcas entre los 9 y 15 grados para este miércoles, con la probabilidad de hasta 40% de lluvias fuertes durante la noche. Para el jueves las marcas irán de los 10 a los 17 grados y la mínima para el viernes será de 8 grados.

Informate más

El fin de semana largo llegará con una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. Si bien el sábado comenzará con lluvias por la madrugada y mañana (hasta 40%), la actividad sería solo en este momento y la máxima llegará a 13 grados.

Por su parte, el domingo y lunes serán jornadas soleadas y las mínimas estarán en 5, mientras las máximas en 13 y 15 respectivamente.

Alerta por nevadas y vientos fuertes: las provincias afectadas

Una alerta amarilla por nevadas rige para la zona cordillerana de San Juan y Mendoza, junto a Tierra del Fuego, con valores acumulados entre 10 y 20 cm.

Además, se esperan vientos fuertes en Catamarca, La Rioja, San Juan, Chubut y Santa Cruz. Allí se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y pueden superar los 90 km/h.

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