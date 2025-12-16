Atención AUH: ANSES adelantó cómo será el primer depósito de 2026 + Seguir en









El organismo previsional anunció las cifras actualizadas y los refuerzos vigentes para familias con hijas e hijos menores el próximo año.

La AUH recibirá una actualización en enero del 2026.

El 2026 va a llegar con novedades importantes para las millones de familias que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ente previsional ya dejó definidas las pautas y los montos de los pagos familiares durante enero, con ajustes alineados a la inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La referencia surge del último índice de inflación, informado por el INDEC, que indica que en el mes de octubre 2025 fue del 2,5%. Ese porcentaje impacta en distintas prestaciones sociales y también alcanza a este beneficio central.

auh-infancias.jpg Quiénes acceden a la AUH de ANSES La AUH de ANSES es un beneficio dirigido a madres, padres o responsables legales que se encuentran sin trabajo registrado o con empleos informales. También incluye a monotributistas sociales y personal doméstico con ingresos bajos.

El beneficio se paga por cada hija o hijo menor a cargo y cubre también a los hijos con discapacidad, sin límite etario. Para mantener la prestación, el grupo familiar debe cumplir con controles sanitarios y educativos que después se acreditan mediante un trámite anual, la presentación de la Libreta AUH.

Otro punto fundamental pasa por los ingresos. El tope se fija en función del salario mínimo, lo que deja afuera a hogares que superan ese nivel.

AUH de ANSES: montos de enero 2026 Con el ajuste del 2,5%, el valor total por menor queda en $125.529. Como ocurre todos los meses, el ente previsional liquida solo el 80% en forma directa. Así, el importe que llega a la cuenta va a ser de $100.362. En casos de hijos con discapacidad, la cifra sube a $408.697. Estos importes se acreditan según el cronograma habitual. Cuáles son los extras que sigue cobrando la AUH Además del ingreso principal, continúan vigentes dos apoyos fundamentales. Uno es el Complemento Leche, destinado a hogares con hijas o hijos de hasta tres años y también a embarazadas. El valor es de $46.199 y acompaña la compra básica alimentaria. El otro refuerzo es la Tarjeta Alimentar, que sigue con los mismos montos. Los hogares con un menor reciben $52.250. Con dos, el monto llega a $81.936. Para tres o más, la suma alcanza los $108.062. La combinación entre el ingreso mensual y estos apoyos hace que un hogar con un hijo supere los $152.000. Con dos $282.000. Para familias más numerosas, la cifra se acerca a los $409.000, con posibles adicionales según edad.

Temas ANSES