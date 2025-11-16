El sencillo ejercicio para hacer en la playa recomendado para mayores de 65 años







Es accesible para todas las edades y condiciones físicas, y puede ayudar enormemente al bienestar físico y mental.

Uno de los mejores ejercicios para los adultos mayores. Imagen: Freepik

Hacer ejercicio de forma regular no solo ayuda a mantener un buen estado físico, sino que también es clave para la salud mental, especialmente en la tercera edad. A partir de los 65 años, cuando el cuerpo comienza a experimentar cambios en la masa muscular, la densidad ósea y la movilidad, moverse se vuelve un pilar para el bienestar diario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y para quienes tienen la posibilidad de acercarse a la costa, hay una actividad muy simple que puede marcar la diferencia: caminar descalzo en la arena.

Caminar en la arena El simple ejercicio accesible y efectivo para adultos mayores. Imagen: Freepik Caminar descalzo en la arena: los beneficios de este ejercicio Caminar sin zapatos sobre la arena produce un estímulo diferente al de una superficie firme: el pie se adapta, se activa más musculatura de apoyo y los tobillos, piernas y core se involucran para estabilizar el cuerpo. Además, la textura y la irregularidad de la arena generan un trabajo leve pero continuado que favorece la circulación, la fuerza y la propiocepción.

Por otro lado, al estar al aire libre, en un entorno relajante como la playa, se suman beneficios para el bienestar mental: el contacto con la naturaleza, el sonido del mar y la toma de sol ayudan a reducir la tensión, mejorar el ánimo y conectar con el movimiento de una forma placentera y no forzada.

Consejos para realizar esta simple actividad Para sacar el mayor provecho a esta caminata sin riesgos, lo ideal es elegir tramos de arena compacta pero no muy inclinados, donde el apoyo sea estable pero activo. Es importante comenzar con sesiones cortas, tal vez 10-15 minutos, e ir incrementando gradualmente según la comodidad y condición física.

Asimismo, se recomienda evitar las horas de sol fuerte, hidratarse bien, y prestar atención al pie: caminar descalzo es seguro si se hace con precaución, evitando objetos filosos o superficies calientes, y prestando atención si hay alguna molestia en tobillos o rodillas.

Temas Ejercicios

Fitness