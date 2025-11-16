Johnny Depp sorprendió con un show musical improvisado en el Hotel Faena







El actor estadounidense protagonizó una velada exclusiva con música en vivo junto a Jorge “Corcho” Rodríguez y María Campos en Puerto Madero.

Johnny Depp cautivó a los invitados con un show musical improvisado en el Faena. X: @ReemDepp

Johnny Depp cautivó a los invitados durante una velada privada en el Hotel Faena, donde ofreció un show musical improvisado junto a Jorge “Corcho” Rodríguez y la cantante María Campos, combinando talento, carisma y una experiencia artística única. La noche se vivió entre gastronomía de alto nivel y música en vivo,

La cita tuvo lugar en El Mercado, el restaurante principal del Faena, donde Depp compartió la mesa con figuras como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier. El ambiente, iluminado de manera tenue y con decoración sofisticada, creó el marco perfecto para una velada exclusiva. Durante la cena, se mostró cercano y atento, accediendo a fotografiarse con el personal del restaurante.

johnny depp faena Al finalizar la cena, los invitados se trasladaron a The Library Lounge, espacio reconocido por su ambiente íntimo y música en vivo. Allí, Depp y “Corcho” Rodríguez tomaron guitarras y comenzaron a improvisar, mientras María Campos se sumó con su voz interpretando el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”. La interpretación despertó emoción y aplausos, evidenciando la pasión del actor por la música y convirtiendo la noche en un momento irrepetible.

La visita de Depp a Argentina El actor llegó a Buenos Aires para presentar su segunda película como director, "Modigliani, tres días en Montparnasse", y su agenda incluyó presentaciones, masterclass en La Plata junto a Riccardo Scamarcio y el reconocimiento como Ciudadano Ilustre por el intendente Julio Alak.

Johnny Depp La Plata Alak (1) Depp destacó a la capital bonaerense como “un lugar con energía especial” y valoró la calidez del público: “Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios. Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera”.

En diálogo exclusivo con Infobae, Depp habló sobre su film y la figura de Modigliani: “La conexión que siento con alguien como Modigliani tiene que ver con su intensidad, su hambre, su pasión, su necesidad de superarse. Nunca vendió una pintura durante su vida, aunque rompía todas las reglas y hacía trabajos históricos. Es fascinante: no podía vender una pintura en vida, y ahora no se consigue una por menos de 200 millones”.