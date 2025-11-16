El violento temporal que afectó al norte de Buenos Aires provocó el derrumbe del escenario principal durante la primera edición local de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás. Las ráfagas de viento fueron tan intensas que la estructura cedió cuando la lluvia ya estaba finalizando, obligando a suspender la actividad prevista.
Un fuerte temporal arrasó San Nicolás y voló el escenario de la Fiesta de Disfraces
El temporal que azotó el norte bonaerense provocó el colapso de la estructura principal; no se registraron heridos y el evento se mudó al sábado 22.
La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas presentes en el predio. “Los equipos internos se enfocaron en evacuar y proteger a quienes ya estaban dentro del autódromo, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto del temporal”, señalaron.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la presencia de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que podían superar los 90 km/h, declarando alerta naranja para la zona.
Reprogramación del evento
La organización del evento informó que, “ante las inclemencias climáticas y siendo la máxima prioridad garantizar la seguridad de los asistentes, del personal y de los artistas, la Fiesta de Disfraces será reprogramada para el próximo sábado 22”.
Además, aclararon que todos los tickets adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha y que, “para quienes no puedan asistir, en los próximos días se anunciarán las modalidades de reembolso, asegurando que nadie pierda su inversión”. La medida busca también dar tiempo a la revisión de las estructuras y reparar los daños provocados por el temporal, priorizando que la experiencia vuelva a desarrollarse en condiciones seguras y óptimas para el público.
