Alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvias: cuáles son las provincias afectadas y como seguirá el clima en el AMBA

A pesar de un inicio de semana con condiciones del clima agradable y temperaturas cálidas , unas breves lluvias sorprendieron a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso anticipado de las precipitaciones para los próximos días. Además, emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en 7 provincias para este jueves.

Este jueves 16 de octubre , se presentaría con un cielo mayormente nublado durante toda la jornada en el AMBA, junto a una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 28, la más alta de la semana . Sin embargo, tras varias jornadas con temperaturas cálidas, el tiempo tendería nuevamente a volverse inestable, junto a un descenso térmico, según anticipó el SMN.

Este jueves el área será afectada por tormentas , acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en:

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Como seguirá el clima en el AMBA

El cambio del pronóstico del SMN prevé un anticipado regreso de las precipitaciones para este viernes 17 de octubre, que tendría lluvias aisladas en la mañana, pero mejorando desde la tarde con cielo nublado y pasando a mayormente nublado en la noche. Las temperaturas bajarían, con una mínima de 15 y una máxima de 23.

El sitio especializado Meteored también tiene chances de "lluvia débil" para las 8 de la mañana del viernes, con entre 30 y 40% de probabilidades.

El fin de semana, de acuerdo con ambos pronosticadores, sería nuevamente con buen clima. El SMN prevé un sábado con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 22 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado en toda la jornada, con una temperatura mínima estimada en 12 grados, y una máxima que rondaría los 22.