El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada nublada con máxima superior a los 25 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y Zonda para 12 provincias. Además, se espera granizo para el fin de semana.
Alerta amarilla: se espera un fin de semana con tormentas, granizo y vientos en Buenos Aires
El AMBA enfrenta una jornada calurosa y nublada. Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y Zonda para diversos puntos del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, que irán de los 16 a los 26 grados, con viento del norte. Para el sábado se espera una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y una máxima de 28 grados.
El domingo estará inestable a la espera de tormentas fuertes por la mañana y lluvias durante el resto de la jornada. Las marcas casi no tendrán variaciones entre sí, con una franja entre los 19 y 21 grados.
Alerta meteorológico por lluvias, vientos y Zonda
El SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Río Negro, Chubut y Santa Cruz junto al centro de esta última. Los valores de precipitación acumulada serían entre los 30 y 50 mm en 24 hs.
Por su lado, se esperan vientos para La Rioja, Catamarca, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Por el lado del Zonda, este será para Mendoza y San Luis, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
El sábado llega el granizo
El organismo emitió alerta amarilla para este sábado por tormentas que incluyen granizo para Córdoba, San Luis, sur de Santa Fe, norte de La Pampa y el interior de la provincia de Buenos Aires.
Así, la actividad sería "fuerte" junto a "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores". Los valores acumulados serían 30 y 50 mm.
