Alerta amarilla: se espera un fin de semana con tormentas, granizo y vientos en Buenos Aires

El AMBA enfrenta una jornada calurosa y nublada. Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y Zonda para diversos puntos del país.

La mínima en el AMBA para este viernes es de 16 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada nublada con máxima superior a los 25 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y Zonda para 12 provincias. Además, se espera granizo para el fin de semana.

Este viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, que irán de los 16 a los 26 grados, con viento del norte. Para el sábado se espera una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y una máxima de 28 grados.

El domingo estará inestable a la espera de tormentas fuertes por la mañana y lluvias durante el resto de la jornada . Las marcas casi no tendrán variaciones entre sí, con una franja entre los 19 y 21 grados.

#PronósticodelTiempo Alerta por lluvias en la cordillera de Río Negro hasta Santa Cruz. Ráfagas del norte (75 km/h), en seis provincias centrales, y del oeste para Patagonia (90 km/h). Zonda en precordillera de Mendoza y San Juan. Más info https://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/wU73cftBBV

El SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Río Negro, Chubut y Santa Cruz junto al centro de esta última. Los valores de precipitación acumulada serían entre los 30 y 50 mm en 24 hs.

Por su lado, se esperan vientos para La Rioja, Catamarca, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por el lado del Zonda, este será para Mendoza y San Luis, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El sábado llega el granizo

El organismo emitió alerta amarilla para este sábado por tormentas que incluyen granizo para Córdoba, San Luis, sur de Santa Fe, norte de La Pampa y el interior de la provincia de Buenos Aires.

Así, la actividad sería "fuerte" junto a "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores". Los valores acumulados serían 30 y 50 mm.