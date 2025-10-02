Alerta por la vuelta de las lluvias tormentas: cuándo llegarán y cómo seguirá el clima en el AMBA

El AMBA encara una jornada soleada con mínima de 11 grados. El SMN emitió alerta por lluvias y vientos a la par de la espera por las tormentas en varios puntos del país.

Se espera la vuelta de las lluvias en el AMBA para el domingo.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con mínima de 11 grados y cielo soleado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y vientos para el sur del país, a la vez que se espera una fuerte actividad tormentosa que ya tiene fecha.

Este jueves se presenta con cielo parcialmente nublado con marcas de entre los 11 y 24 grados. Con termómetros en ascenso, el cierre de la semana traerá una presencia similar de nubes por la tarde del viernes y un cielo despejado en la noche. La mínima será de 13 grados y la máxima de 26.

Para el sábado no se esperan precipitaciones y la jornada sería más bien calurosa, con mínima de 16 y máxima de 28 grados. Por último, para el domingo se prevén lluvias con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana. La mínima sería de 18 grados y la máxima de 19.

Alerta por lluvias, vientos y tormentas: las provincias afectadas

De acuerdo al SMN rige una alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Santa Cruz, donde se espera una "variada intensidad" con precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs. A su vez, rige una alerta por vientos para esa provincia y el sur de Chubut, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Según el sitio Meteored, el centro y sur de la Patagonia enfrenta "una jornada extremadamente ventosa, con ráfagas que superan los 100 km/h" que podría estar acompañado de lluvias y nevadas, con una mejora lenta desde esta noche.

Así, se espera que para la tarde se de una formación de chaparrones y tormentas aisladas en provincias del NOA, que "incluso podrían extenderse hasta el norte de Mendoza, San Luis y Córdoba".

Ahora bien, el sitio señaló como "fecha clave" para el regreso de las tormentas el sábado al mediodía. Las mismas afectarían primero al centro de La Pampa y el norte patagónico. Para las últimas horas de esa jornada y comienzo del domingo estarían afectando el sur de Córdoba, La Pampa y el oeste bonaerense.