Matías Ozorio llegó a Buenos Aires: qué dijo y cuál fue su primera reacción

El joven vino escoltado por agentes de Interpol, la PFA y la Policía Bonaerense. La delegación salió el jueves desde El Palomar y se espera que hoy declare.

Luego de que una delegación de efectivos de seguridad partiera a Perú para extraditar a Matías Ozorio , el capturado en Lima por el triple femicidio de Florencio Varela , el ciudadano argentino llegó al país este viernes pasada la noche. Se espera que hoy preste declaración y se conocieron sus primeras palabras al pisar suelo argentino.

Ozorio está señalado como el coautor del asesinato de Brenda, Morena y Lara junto al " Pequeño J ", cuyo nombre real es Tomy Janzen Valverde Victoriano (20). Ambos fueron detenidos en Lima, Perú, con una hora de diferencia, luego de que ambos pactaran encontrarse.

El señalado como mano derecha de Valverde aterrizó en el aeropuerto de El Palomar casi a la medianoche de este viernes, trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Ozorio vino escoltado por agentes de Interpol, la PFA y la Policía Bonaerense. Al llegar, dijo que el vuelo estaba “ bien” mientras dos policías del grupo GEOF lo acompañaban según un video al que accedió Infobae.

Luego, fue trasladado por agentes de la DDI de La Matanza, que intervienen en la investigación a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas . A diferencia de Valverde, Ozorio fue fue expulsado de Perú , tras ser capturado.

El fiscal indicó este jueves por la mañana que Ozorio "llegaría a la noche" y que le tomaría declaración este viernes y también señaló que figura en la causa como "co-autor".

Triple femicidio: autoridades argentinas partieron a Perú para extraditar a Matías Ozorio

Una delegación de efectivos de seguridad argentinos partió rumbo a Perú para extraditar a Matías Ozorio, capturado en Lima por el triple femicidio de Florencio Varela. En las últimas horas, quedó expulsado del país andino mientras se espera que el "Pequeño J" atraviese un juicio al respecto por ser ciudadano nativo.

El vuelo salió esta mañana desde aeropuerto de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ambos jóvenes fueron detenidos en el sur de Lima este martes tras un trabajo en conjunto de la Policía de Perú y la Policía bonaerense. El "Pequeño J" Se encontraba prófugo desde el viernes por la noche, tras una orden de detención internacional en su contra.