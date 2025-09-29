Semana primaveral en el AMBA con mañanas frescas y tardes templadas







El ingreso de aire templado y la rotación de los vientos permitirán disfrutar de jornadas más agradables, con amplitud térmica.

La primavera comienza a sentirse en el AMBA

La nueva semana llega con temperaturas más acordes a la primavera y deja atrás el frío de los últimos días en el AMBA y alrededores. El ingreso de aire templado y la rotación de los vientos permitirán disfrutar de jornadas más agradables, con mañanas frescas, tardes cálidas y amplitud térmica.

La semana arranca con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias a la vista. La mínima rondará los 13°C, ideal para un abrigo liviano, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 24°C gracias al viento norte. Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse y podría presentarse alguna llovizna aislada, con una temperatura cercana a 19°C.

Mañanas frescas y tardes templadas en el AMBA Para el martes, el viento rotará al sudeste, lo que mantendrá un amanecer fresco de 14°C, pero con rápida recuperación térmica hacia la tarde, cuando se alcanzarán 25°C. El cielo estará parcialmente nublado y la jornada se perfila estable, ideal para actividades al aire libre.

El miércoles ofrecerá una mañana más fresca (12°C), pero con cielo despejado y viento leve del este. Por la tarde, el sol será protagonista y empujará la temperatura hasta los 23°C. La noche se mantendrá templada con 16°C.

primavera(1) Este lunes, la mínima rondará los 13°C, ideal para un abrigo liviano, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 24°C gracias al viento norte. Foto: NA

El jueves amanecerá con 14°C y viento templado desde el litoral, pero al mediodía girará al este, frenando el ascenso del termómetro. La máxima será de 23°C, con cielo algo nublado y condiciones estables. Ingresando al fin de semana, el viento norte volverá a traer aire más cálido, elevando la mínima a 16°C y la máxima a 26°C, en una jornada típicamente primaveral. El viernes será un día ideal para dejar la campera en casa y disfrutar del sol. Cómo estará el tiempo el fin de semana El sábado se presentará muy nuboso y con temperaturas que rondarán los 26°C, aunque sin lluvias importantes. El domingo, en cambio, llegará aire más fresco, bajando la máxima y dejando un día soleado pero más otoñal. Todo indica que la primavera se instala definitivamente, con mañanas agradables, tardes templadas y sin grandes sobresaltos meteorológicos. Una semana ideal para disfrutar al aire libre, con el frío en retirada y el abrigo liviano al hombro.

