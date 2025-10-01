Alerta por calor y lluvias para los próximos días: que día cambiará el clima en el AMBA

Las temperaturas agradables continuarán este miércoles 1 de octubre. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el fin de semana estará marcado por las altas temperaturas y la aparición de tormentas.

El SMN pronostica que el viernes será el día más caluroso de la semana.

La primavera inició con buenas condiciones de clima y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La tendencia se mantendrá este miércoles 1 de octubre, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, el miércoles se presentará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, y con nubosidad parcial por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el clima cambiará drásticamente hacia el fin de semana, con lluvias intensas y posible caída de granizo .

De acuerdo con el organismo nacional, el jueves se mantendrán las buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado, y temperaturas que rondarán los 12 grados de mínima, y los 23 de máxima.

El viernes se presentaría como la jornada más calurosa de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 26 grados ; todavía con clima agradable y sin señales, hasta ahora, de precipitaciones .

altas temperaturas.jpg El viernes tendrá una temperatura máxima de 26 grados.

Sin embargo, el SMN espera que las lluvias lleguen el sábado, jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 17 y 28 grados.

Ya para el domingo por la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires se espera apenas una baja probabilidad de chaparrones, cercana al 10%.

Recomendaciones del SMN por las tormentas que se vienen en Buenos Aires

El organismo recomienda tomar una serie de precauciones para minimizar riesgos durante una tormenta.

En primer lugar, se aconseja no sacar los residuos y retirar cualquier objeto que pueda obstruir los desagües, ya que estos elementos pueden agravar inundaciones o anegamientos.

También es importante evitar actividades al aire libre y no buscar resguardo bajo árboles o postes eléctricos, debido al peligro de derrumbe. Del mismo modo, para reducir la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, se debe permanecer alejado de playas, ríos, lagunas o piscinas.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila

El organismo advierte además sobre la posible caída de granizo, por lo que recomienda mantenerse en lugares seguros y consultar siempre la información oficial de las autoridades. Finalmente, sugiere tener preparada una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación y un celular cargado para afrontar cualquier eventualidad.