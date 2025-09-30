SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de septiembre 2025 - 09:47

Vuelven las lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia primaveral durará uno días más hasta el regreso de las precipitaciones.

La lluvia volverá a hacerse presente en el AMBA

Mariano Fuchila

La semana arrancó con temperaturas en ascenso y buen clima. El lunes se desarrolló con cielo entre mayormente nublado y nublado, registrando 9°C de mínima y 24°C de máxima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia se mantendría durante los próximos días. Para el martes se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada, pasando a parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y algo nublado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 25°C.

El miércoles y jueves continuarían con condiciones agradables, con cielo entre algo y parcialmente nublado, mínimas de 11°C y 12°C, y máximas cercanas a los 23°C. Por su parte, el viernes se perfila como la jornada más cálida de la semana, con marcas entre 13°C y 26°C y cielo parcialmente nublado, sin señales de lluvia.

La inestabilidad recién llegará recién el domingo 5 de octubre.

El fin de semana se mantendría estable y cálido, según el SMN. Sin embargo, el portal Meteored anticipa inestabilidad recién para el domingo 5 de octubre, con un 70% de probabilidades de lluvia débil desde la mañana hasta la noche y posibles tormentas entre las 12 y 15 horas.

Como siempre, habrá que esperar la confirmación de estos pronósticos extendidos para verificar si se concretan las precipitaciones.

