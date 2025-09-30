La primavera sigue su curso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con condiciones inestables, ya que tras las lluvias y tormentas del sábado pasado, los pronósticos advierten que podrían regresar antes de lo esperado.
Vuelven las lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia primaveral durará uno días más hasta el regreso de las precipitaciones.
La semana arrancó con temperaturas en ascenso y buen clima. El lunes se desarrolló con cielo entre mayormente nublado y nublado, registrando 9°C de mínima y 24°C de máxima.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia se mantendría durante los próximos días. Para el martes se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada, pasando a parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y algo nublado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 25°C.
El miércoles y jueves continuarían con condiciones agradables, con cielo entre algo y parcialmente nublado, mínimas de 11°C y 12°C, y máximas cercanas a los 23°C. Por su parte, el viernes se perfila como la jornada más cálida de la semana, con marcas entre 13°C y 26°C y cielo parcialmente nublado, sin señales de lluvia.
El fin de semana se mantendría estable y cálido, según el SMN. Sin embargo, el portal Meteored anticipa inestabilidad recién para el domingo 5 de octubre, con un 70% de probabilidades de lluvia débil desde la mañana hasta la noche y posibles tormentas entre las 12 y 15 horas.
Como siempre, habrá que esperar la confirmación de estos pronósticos extendidos para verificar si se concretan las precipitaciones.
