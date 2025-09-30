Vuelven las lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA







Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia primaveral durará uno días más hasta el regreso de las precipitaciones.

La lluvia volverá a hacerse presente en el AMBA Mariano Fuchila

La primavera sigue su curso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con condiciones inestables, ya que tras las lluvias y tormentas del sábado pasado, los pronósticos advierten que podrían regresar antes de lo esperado.

La semana arrancó con temperaturas en ascenso y buen clima. El lunes se desarrolló con cielo entre mayormente nublado y nublado, registrando 9°C de mínima y 24°C de máxima.

Clima en el AMBA y alrededores: confirmaron la fecha de regreso de las lluvias y tormentas Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia se mantendría durante los próximos días. Para el martes se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada, pasando a parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y algo nublado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 25°C.

El miércoles y jueves continuarían con condiciones agradables, con cielo entre algo y parcialmente nublado, mínimas de 11°C y 12°C, y máximas cercanas a los 23°C. Por su parte, el viernes se perfila como la jornada más cálida de la semana, con marcas entre 13°C y 26°C y cielo parcialmente nublado, sin señales de lluvia.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico La inestabilidad recién llegará recién el domingo 5 de octubre. Mariano Fuchila

El fin de semana se mantendría estable y cálido, según el SMN. Sin embargo, el portal Meteored anticipa inestabilidad recién para el domingo 5 de octubre, con un 70% de probabilidades de lluvia débil desde la mañana hasta la noche y posibles tormentas entre las 12 y 15 horas. Como siempre, habrá que esperar la confirmación de estos pronósticos extendidos para verificar si se concretan las precipitaciones.