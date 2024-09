¡Alerta ANSES! Quiénes dejarán de cobrar la pensión en los próximos meses

El gobierno comenzó a eliminar del sistema a aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas.

Esta decisión afecta a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con el objetivo de ayudar económicamente a aquellas personas que no pueden insertarse en el mercado laboral por cuestiones de salud o vulnerabilidad social. Estas pensiones no son compatibles con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).