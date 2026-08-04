Alerta por ciclogénesis en el AMBA: cuándo llega y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA vive una máxima de 15 grados, con cielo mayormente nublado. Además, el SMN advirtió por una alerta amarilla para el norte y la cordillera.

El SMN indicó para este martes una máxima de 15 grados.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera la llegada de una nueva ciclogénesis para esta semana, luego de varios días de tiempo inestable. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y nevadas para cinco provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este martes marcas entre los 11 y 15 grados, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas. Para este miércoles se espera un panorama similar con probabilidad de lluvia de hasta un 10% tanto a la mañana como a la tarde mientras la mínima será de 13 °C y la máxima 16 °C.

En tanto, para el jueves se espera una ciclogénesis, con probabilidades de precipitación que escalan hasta el 40% a la mañana y el 70% desde la tarde y hasta la noche. Mientras, la temperatura será la misma que la del miércoles. Por último, el viernes presentará una mínima de 6 y máxima de 14, con cielo parcialmente soleado por la mañana y sol pleno hacia la tarde.

4 AGO | #Alertas para hoy:



Tormenta

Lluvias abundantes

30-60mm

Ráfagas fuertes

Granizo

Actividad eléctrica intensa



Nevada

20-50cm



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/hyQyRnykpK — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 4, 2026 Alerta por tormentas y nevadas: las provincias afectadas El organismo indicó tormentas en Formosa, Chaco y Corrientes, donde podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. La precipitación acumulada será entre 40 y 80 mm.

Por otro lado, se esperan fuertes nevadas para el área cordillerana de Río Negro y Chubut, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. Además, no se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia.