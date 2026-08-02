Vuelven las lluvias al AMBA: cómo estará el clima durante la primera semana tras las vacaciones de invierno + Agregar ámbito en









El lunes se presentará con neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.

Vuelven las lluvias al AMBA: cómo estará el clima durante la primera semana tras las vacaciones de invierno.

La vuelta a clases tras las vacaciones de invierno llegará acompañada por un cambio en las condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana comenzará con lluvias y jornadas inestables.

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El último fin de semana estuvo marcado por la variabilidad del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Luego de las tormentas registradas durante la madrugada del sábado, la jornada presentó temperaturas agradables, con características más cercanas a la primavera. Sin embargo, el domingo llegó con cielo cubierto y un marcado descenso térmico, con registros que se ubicaron entre los 9 y 15 grados.

De acuerdo con el informe del organismo nacional, la inestabilidad continuará durante el inicio de la semana y las precipitaciones volverán a aparecer en el AMBA. Además, el mal tiempo no se limitaría únicamente al lunes, ya que el pronóstico extendido anticipa nuevas lluvias para los próximos días.

El lunes se presentará con neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima. Cuándo vuelven las lluvias al AMBA El lunes se presentará con neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.

Para el martes, las condiciones mejorarían parcialmente. Se espera una jornada con neblinas en las primeras horas y nuevamente durante la noche, además de cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas estarán entre los 12 y 16 grados.

El miércoles continuaría con estabilidad, aunque persistirán las neblinas matinales y la nubosidad. La temperatura se ubicará entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima. Sin embargo, el pronóstico extendido del SMN anticipa un nuevo período de inestabilidad para el jueves, con probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Para ese día se esperan temperaturas de entre 12 y 18 grados. La mejora llegaría hacia el cierre de la semana. El viernes se presentaría con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones, con temperaturas que rondarían entre los 9 y 15 grados.

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