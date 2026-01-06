Alerta en la Chubut por incendios fuera de control que forzaron evacuaciones en la Comarca Andina

Bomberos y brigadistas se encuentran trabajando en la zona para combatirlo. Las altas temperaturas complican las tareas.

Un incendio forestal que avanza sin control en las inmediaciones de Cholila encendió las alarmas en toda la Comarca Andina de Chubut . Desde la tarde del domingo, brigadistas y bomberos trabajan contrarreloj para contener un frente ígneo que obligó a evacuar sectores rurales ante el riesgo para la población.

El foco se desarrolló al oeste de la localidad, en una zona rural conocida como Campo de Pérez , cerca del tramo que une Cholila con Villa Lago Rivadavia . Las altas temperaturas y la sequía complicaron las tareas de control desde el inicio.

De acuerdo con el primer parte oficial , el incendio permaneció fuera de control , motivo por el cual las autoridades solicitaron a vecinos, turistas y conductores que no se acerquen al área afectada para evitar riesgos y no interferir con el operativo.

El frente ígneo se localizó en el tramo final del asfalto Cholila–Villa Lago Rivadavia , dentro de una zona de vegetación nativa y pastizales secos , que funcionaron como combustible natural . Debido a la proximidad de viviendas , los equipos de emergencia dispusieron evacuaciones preventivas .

El monitoreo es constante , ya que el comportamiento del fuego podría modificarse en pocas horas y cambiar de dirección .

El amplio operativo para calmar los incendios

En el lugar intervinieron brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, junto a Bomberos Voluntarios, con refuerzos provenientes de distintas localidades de la Comarca Andina.

El despliegue incluyó medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes, que realizaron descargas para apoyar el combate terrestre y proteger zonas sensibles.

Las autoridades advirtieron que la presencia de civiles en caminos y banquinas dificultó la logística, demoró el ingreso de móviles y expuso a las personas al humo, el calor y a cambios repentinos del frente de fuego.

Advertencias a vecinos y turistas

Desde el comando del operativo insistieron en que no se acerquen curiosos ni vehículos particulares. El tránsito innecesario interfiere con el desplazamiento de autobombas, maquinaria y equipos de emergencia, además de representar un peligro directo para quienes no cuentan con preparación específica.

El escenario meteorológico jugó en contra del combate: temperaturas elevadas, sequía prolongada y baja humedad favorecieron la rápida propagación del fuego. La posible presencia de viento podría intensificar las llamas y agravar el cuadro operativo.

La emergencia ígnea en Chubut

En el marco de una temporada de alto riesgo, la gobernación de Chubut recordó que está habilitada la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para denunciar focos ígneos, ya sea por acciones intencionales o negligencia.

Además, a través de DINO, el asistente virtual oficial de la provincia, los vecinos pueden reportar incendios de forma rápida y directa, lo que optimiza los tiempos de respuesta.

Las medidas de prevención y control se implementan en el marco de la emergencia ígnea en Chubut, vigente hasta el 30 de abril de 2026. Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar nuevos focos y reducir el impacto de los incendios forestales en la región.