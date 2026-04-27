Salió a la venta el álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta y qué novedades trae + Seguir en









La edición de Panini desembarcó en la Argentina con más figuritas, nuevo formato y precios definidos para coleccionistas de todo el país.

El nuevo álbum del Mundial ya está en el país Panini

A menos de dos meses del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la pasión futbolera empieza a sentirse con fuerza. Este lunes 27 de abril se lanzará oficialmente en el país el esperado álbum del Mundial 2026, una edición que promete romper todos los récords por su tamaño y contenido.

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La empresa italiana Panini confirmó que la distribución se irá completando en kioscos de todo el territorio entre fines de abril y los primeros días de mayo, marcando el inicio de una nueva fiebre coleccionista.

En cuanto a los precios, el álbum en su versión de tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que la edición de tapa dura se ubicaría entre $25.000 y $30.000, dependiendo del punto de venta. Por su parte, cada paquete de figuritas costará $2.000, aunque podría trepar hasta los $2.500 en algunos comercios.

Nuevo álbum: más figuritas y un formato histórico Una de las principales novedades de esta edición es que cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en torneos anteriores. Además, algunos paquetes podrán traer una figurita extra sorpresa, sumando un atractivo adicional para los fanátic

El álbum también será el más grande hasta ahora, en línea con el nuevo formato del Mundial que contará con 48 selecciones. En total, tendrá 980 figuritas y 112 páginas, muy por encima de las cifras de Qatar 2022. álbum-figuritas El álbum también será el más grande hasta ahora, en línea con el nuevo formato del Mundial que contará con 48 selecciones. En total, tendrá 980 figuritas y 112 páginas, muy por encima de las cifras de Qatar 2022. Cada selección contará con 18 jugadores, además de su escudo especial y la clásica foto grupal, lo que amplía notablemente el desafío de completar la colección. Para quienes busquen llenarlo, las primeras estimaciones indican que la inversión podría ubicarse entre $350.000 y $400.000, teniendo en cuenta la compra de sobres y el intercambio de figuritas repetidas. Con estos números, el álbum del Mundial 2026 no solo se presenta como un clásico infaltable, sino también como una experiencia más ambiciosa que nunca para los coleccionistas argentinos.

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