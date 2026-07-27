Por la nieve, más de 1.500 camiones siguen varados en el cierre del Paso Cristo Redentor: cómo será la reapertura

Más de 1.500 camiones permanecen detenidos por el cierre del paso internacional. Las autoridades diagramaron un plan escalonado para asistir a los transportistas y normalizar la circulación cuando mejoren las condiciones climáticas.

El fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera mantiene interrumpido el tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor uno de los principales corredores entre Argentina y Chile . La acumulación de nieve obligó a cerrar el cruce y dejó a más de 1.500 camiones varados en distintos puntos de Mendoza , generando un complejo escenario logístico.

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Frente a esta situación, el Gobierno provincial definió un operativo especial de contención y reorganización del transporte , con el objetivo de asistir a los conductores y evitar el colapso de las rutas mientras se espera una mejora del clima.

Según los últimos relevamientos, unos 1.550 vehículos de carga permanecen detenidos. Para ordenar la situación, fueron distribuidos en diferentes sectores estratégicos.

En la zona de alta montaña se concentran cerca de 580 camiones, ubicados en puntos como Uspallata y el Área de Control Integrado. A su vez, otros fueron derivados a espacios logísticos y paradores en zonas más bajas, con el fin de descomprimir la Ruta Nacional 7.

El operativo contempla servicios básicos para los transportistas , como acceso a agua, sanitarios y asistencia médica, además de la presencia de fuerzas de seguridad para coordinar la circulación.

Cómo será la salida progresiva cuando reabra el paso

La eventual reapertura del Cristo Redentor no implicará una normalización inmediata del tránsito. Las autoridades anticipan que la liberación total del flujo podría demandar entre cinco y seis días.

El esquema prevé una habilitación escalonada, aprovechando la ventana diaria de circulación en época invernal, que ronda las 12 horas. En ese lapso, el corredor puede absorber entre 500 y 600 camiones por jornada, por lo que será necesario administrar cuidadosamente el volumen acumulado.

El esquema prevé una habilitación escalonada, aprovechando la ventana diaria de circulación en época invernal, que ronda las 12 horas. En ese lapso, el corredor puede absorber entre 500 y 600 camiones por jornada, por lo que será necesario administrar cuidadosamente el volumen acumulado. REUTERS

Para ello, se implementarán zonas de espera o “pulmones” sobre la Ruta 7, desde donde los vehículos serán liberados en tandas controladas, evitando nuevos congestionamientos en la montaña.

Condiciones complejas y riesgos en la reapertura

Aun cuando se habilite el tránsito, las condiciones seguirán siendo exigentes. La acumulación de nieve generó paredes de hielo en los márgenes del camino y redujo el ancho disponible en varios tramos, lo que complicará las maniobras de los vehículos pesados.

Además, el estado de la calzada dependerá de la evolución del clima y de las tareas de despeje que realizan los equipos viales, que trabajan de manera constante para recuperar la transitabilidad.