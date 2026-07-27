El calendario de feriados 2026 incluye varios días no laborables que solo van a afectar a determinadas ciudades o partidos de la provincia de Buenos Aires. Estas fechas se deben a las celebraciones propias de cada comunidad y no modifican el funcionamiento del resto del país.
Decretan feriado para el 28 de julio: a qué partidos de Buenos Aires afecta
Una disposición única alcanza a determinados distritos bonaerenses por una celebración histórica que va a modificar la actividad habitual de la fecha.
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El próximo 28 de julio va a ser uno de esos casos, ya que cuatro partidos bonaerenses tendrán un día libre especial porque la fecha coincide con un hito fundamental en su historia, por lo que la actividad oficial sufrirá cambios únicamente dentro de esas jurisdicciones.
Por qué es feriado el 28 de julio de 2026
El 28 de julio de 2026 será feriado local en los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires por la conmemoración de su aniversario fundacional:
- General Villegas
- Guaminí
- Villarino
- Puan
Esta celebración recuerda la fecha en la que quedó establecida oficialmente una ciudad o un pueblo. Cada año, busca mantener viva la historia de la comunidad, reforzar el sentido de pertenencia entre los vecinos y darle valor a los acontecimientos que dieron origen a la localidad. Durante esa misma jornada suelen organizarse distintas actividades abiertas a la comunidad, entre ellas:
- Actos protocolares encabezados por autoridades municipales y representantes de instituciones locales
- Desfiles con la participación de escuelas, entidades intermedias, bomberos voluntarios y agrupaciones de la zona
- Encuentros culturales, propuestas recreativas y actividades pensadas para las familias
- Suspensión de clases y cierre de oficinas públicas municipales para favorecer la participación en los festejos
A diferencia de los feriados nacionales, esta medida solo alcanza al partido donde se conmemora el evento. El objetivo consiste en reconocer la fecha importante para esa comunidad, sin tener que alterar la actividad económica y administrativa del resto de la provincia ni del país. En la administración pública municipal y en las dependencias provinciales ubicadas en esas jurisdicciones, el descanso es obligatorio. Pero, en el sector privado, la adhesión depende de cada empleador o de la normativa específica vigente.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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