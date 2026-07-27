Decretan feriado para el 28 de julio: a qué partidos de Buenos Aires afecta + Agregar ámbito en









Una disposición única alcanza a determinados distritos bonaerenses por una celebración histórica que va a modificar la actividad habitual de la fecha.

Julio se despide con un feriado inesperado para algunos afortunados. Magnific

El calendario de feriados 2026 incluye varios días no laborables que solo van a afectar a determinadas ciudades o partidos de la provincia de Buenos Aires. Estas fechas se deben a las celebraciones propias de cada comunidad y no modifican el funcionamiento del resto del país.

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El próximo 28 de julio va a ser uno de esos casos, ya que cuatro partidos bonaerenses tendrán un día libre especial porque la fecha coincide con un hito fundamental en su historia, por lo que la actividad oficial sufrirá cambios únicamente dentro de esas jurisdicciones.

Esta jornada favorecerá a varios bonaerenses. Magnific Por qué es feriado el 28 de julio de 2026 El 28 de julio de 2026 será feriado local en los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires por la conmemoración de su aniversario fundacional:

General Villegas

Guaminí

Villarino

Puan Esta celebración recuerda la fecha en la que quedó establecida oficialmente una ciudad o un pueblo. Cada año, busca mantener viva la historia de la comunidad, reforzar el sentido de pertenencia entre los vecinos y darle valor a los acontecimientos que dieron origen a la localidad. Durante esa misma jornada suelen organizarse distintas actividades abiertas a la comunidad, entre ellas:

Actos protocolares encabezados por autoridades municipales y representantes de instituciones locales

Desfiles con la participación de escuelas, entidades intermedias, bomberos voluntarios y agrupaciones de la zona

Encuentros culturales, propuestas recreativas y actividades pensadas para las familias

Suspensión de clases y cierre de oficinas públicas municipales para favorecer la participación en los festejos A diferencia de los feriados nacionales, esta medida solo alcanza al partido donde se conmemora el evento. El objetivo consiste en reconocer la fecha importante para esa comunidad, sin tener que alterar la actividad económica y administrativa del resto de la provincia ni del país. En la administración pública municipal y en las dependencias provinciales ubicadas en esas jurisdicciones, el descanso es obligatorio. Pero, en el sector privado, la adhesión depende de cada empleador o de la normativa específica vigente.

Esta fecha es perfecta para descansar en la semana. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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