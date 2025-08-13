Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional

Se trata de Antonio José Mauad, quién había sido designado en el cargo el pasado 2 de enero de 2025. Por el momento, el organismo estatal quedó sin un responsable formal.

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad , presentó su renuncia este miércoles, apenas seis meses después de haber asumido el cargo. El ahora exfuncionario comunicó su decisión a los delegados gremiales de ATE.

Por el momento, la salida de Mauad dejó al SMN sin un responsable formal, a la espera de que Ministerio de Defensa designe a su reemplazante . Esta es la segunda renuncia en menos de un año, luego de que Eduardo de la Torre también renunciara al cargo en noviembre de 2024.

Mauad había asumido al frente del SMN el pasado 2 de enero de este año. Veterano de Malvinas y exintegrante de la Fuerza Área, su dirección apuntaba a "modernizar" e "incrementar la eficiencia institucional" del organismo.

La gestión de Mauad estuvo marcada por tensiones internas - como ocurre en diferentes áreas del sector público - en conflicto con el plan "motosierra del Gobierno. Durante su breve gestión, se registraron al menos dos movilizaciones de trabajadores.

En su mensaje de despedida al personal, Mauad expresó: “Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”. Por otro lado, también remarcó sentirse “ profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas”.

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional

El organismo descentralizado es, desde la llegada de Javier Milei al poder, una de las áreas más conflictivas del sector público. Desde la llegada de la gestión libertaria, los empleados tienen prohibido usar las palabras "cambio climático" y "calentamiento global" en sus publicaciones.

En la época de la "motosierra", se fueron más de 100 personas del SMN - entre renuncias y despidos - y el organismo quedó compuesto por un total de empleados menor a la cantidad óptima, según una auditoría citada por el propio Ministerio de Defensa.

El reemplazante de Mauad será el cuarto director en menos de 2 años de gestión. Primero Yanina García Skabar, experta en ciencias de la atmósfera, fue la encargada de dirigir el organismo. Fue reemplazada a los pocos meses, en febrero de 2024, por Alejandro de la Torre, quien se fue en noviembre.

La designación de Mauad también había tenido su propia polémica. De 71 años, y siendo héroe de Malvinas, el exfuncionario había llegado a la dirección por estar vinculado al universo de la aviación. Sin embargo, cuando fue designado muchos denunciaron la falta de formación en meteorología o ciencias de la atmósfera, algo establecido como condición necesaria para asumir en el cargo según el artículo 5 del decreto 1432/2007, que creó el organismo.