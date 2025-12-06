SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de diciembre 2025 - 09:10

¿Vuelven las lluvias al AMBA tras la ola de calor? Alerta meteorológica por tormentas para cinco provincias

El AMBA enfrenta una jornada calurosa de verano. El SMN emitió alerta por precipitaciones en el norte del país.

La máxima para este sábado en el AMBA es de 30 grados.

Depositphotos

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este sábado enfrenta una máxima de 30 grados y con probabilidad de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para cinco provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este sábado irá de parcial a mayormente nublado con ráfagas de hasta 50km/h. Para la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, con marcas entre 23 y 30 grados.

Feriado nublado y con lluvias en Capital y GBA
Para la tarde-noche se esperan tormentas aisladas.

Para el domingo se espera que el cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones. La franja se ubicará entre los 18 y 27 grados. En tanto el lunes 8 feriado viviría la vuelta de las lluvias hacia la noche mientras la temperatura se ubique entre los 18 y 26 grados.

Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis. Allí se espera precipitaciones de variada intensidad, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h, junto a una acumulación de entre 20 y 40 mm.

A su vez, el SMN señaló que "en las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve".

Al mismo tiempo, una alerta naranja por el mismo fenómeno rige para el extremo este de San Juan, a la espera de precipitaciones abundantes en períodos cortos y una acumulación de entre 40 y 70 mm.

